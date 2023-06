Zaginiony „Titan”. Amerykańska Straż Przybrzeżna: odnaleziono szczątki, załoga nie żyje

„Nasze serca są przy tych pięciu duszach i ich rodzinach w tym tragicznym czasie”, piszą w specjalnym oświadczeniu przedstawiciele firmy OceanGate, organizatora feralnej wyprawy do głębi oceanu.

Wieczorem polskiego czasu firma OceanGate, organizator wyprawy, wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że pięcioro jej uczestników z dużym prawdopodobieństwem nie żyje. Czytamy: „Ci ludzie byli prawdziwymi odkrywcami, łączył ich duch przygody, głęboka pasja odkrywania i ochrony oceanów. Nasze serca są przy tych pięciu duszach i ich rodzinach w tym tragicznym czasie. Opłakujemy stratę życia i radości, którą dali wszystkim, których znali”.

Amerykańska Straż Przybrzeżna także wieczorem poinformowała, że zdalnie sterowany pojazd (ROV) odkrył w pobliżu wraku „Titanica” szczątki, które z dużym prawdopodobieństwem należą do zaginionego batyskafu. Analizę materiału prowadzi połączone dowództwo grup poszukiwawczych. Na zorganizowanej o godz. 21 (polskiego czasu) konferencji prasowej kontradm. John Mauger potwierdził, że natrafiono m.in. na stożek ogonowy łodzi podwodnej, i złożył „najszczersze kondolencje rodzinom”. Jak dodał, przyczyną katastrofy była implozja ciśnienia w kapsule. Służbom z innych krajów, które błyskawicznie włączyły się w akcję ratunkową, dziękował za wsparcie, mobilizację środków i sił. „To niesamowicie bezlitosne środowisko”, mówił o warunkach panujących na dnie oceanu. Na razie nie udało się ustalić, kiedy dokładnie doszło do implozji.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Spytany o to, czy „Titan” mógł zderzyć się z „Titanikiem”, Carl Hartsville z Woods Hole Oceanographic Institution odpowiedział stanowczo, że nie – szczątki batyskafu znajdowały się ok. 1600 stóp morskich (ok. pół kilometra) dalej.

Eksperci podkreślali, że nawet w przypadku odnalezienia nienaruszonej kapsuły podstawowym zagrożeniem dla załogi pozostawałby brak tlenu. Według wyliczeń producenta pięcioosobowego batyskafu, który zaginął przy próbie zejścia do wraku „Titanica” na północnym Atlantyku, osoby uwięzione w kapsule miałyby zapas tlenu na 96 godzin. Batyskaf stracił łączność ze statkiem matką nieco ponad półtorej godziny od zanurzenia w niedzielę 18 czerwca.

„Titan” miał wady i nie miał atestu

Akcja ratunkowa rozpoczęła się natychmiast. Od paru dni mnożą się też kontrowersje wokół stanu technicznego „Titana”. Według doniesień „New York Timesa” już w 2018 r. inżynierowie w firmie OceanGate, producenta batyskafu i operatora rejsów na dno „Titanica”, zgłaszali zastrzeżenia co do solidności konstrukcji i bezpieczeństwa załogi. Wiodącym krytykiem projektu był ówczesny szef operacji morskich OceanGate David Lochridge, etatowy inżynier firmy w latach 2016–18. W raporcie zwracał uwagę m.in. na złe przygotowanie powłoki kevlarowej statku i wynikające z tego ryzyko rozszczelnienia kabiny. Niedługo potem firma rozwiązała z nim kontrakt, pozwała do sądu jego i jego żonę, oskarżając o upublicznianie tajemnic OceanGate i szpiegostwo przemysłowe. Lochridge upierał się – i nadal to robi – że zwolniono go z powodu uwag co do bezpieczeństwa, które miały rozwścieczyć szefa spółki (obecnego na zaginionym „Titanie”) Stocktona Rusha.

Krytyka płynęła także spoza firmy. Dwa miesiące po zwolnieniu Lochridge’a list otwarty do Rusha podpisało blisko 20 specjalistów, przedsiębiorców i ekspertów zajmujących się nurkowaniem głębinowym i rejsami na dno oceanu. Ostrzegali przed zbyt brawurowym podejściem do takich eskapad, szybkim wprowadzaniem do użycia niesprawdzonych batyskafów i niewłaściwych motywacji – na podróżach do wraku „Titanica” można przede wszystkim dużo zarobić. Bilet na pokład „Titana” kosztował ćwierć miliona dolarów, a firma przeprowadziła już 13 takich zejść od inauguracji w 2021 r.

Najpoważniejszym zarzutem pod adresem Rusha jest odmowa udostępnienia „Titana” do zewnętrznej inspekcji. Według Lochridge’a statek miał atest do zejścia na głębokość 1,3 tys. m, podczas gdy OceanGate utrzymywał, że bezpiecznie będzie w nim nawet na 4 tys. m (wrak „Titanica” znajduje się na głębokości 3,8 tys. m). OceanGate nie komentuje teraz doniesień na temat wad konstrukcyjnych, ale byli współpracownicy Rusha regularnie występują przed kamerami. Często podkreślają, że ich dawny szef niechętnie się odnosił do organizacji marynistycznych i całego środowiska inżynierów, które jego zdaniem hamowało postęp przez narzucanie swoich sztywnych standardów.

Ryzykowna wyprawa na dno oceanu

Wszystko wskazuje, że Rush doskonale zdawał sobie sprawę z niedociągnięć swojego projektu. David Pogue, reporter CBS, który zszedł z OceanGate do wraku „Titanica” w ubiegłym roku, opowiedział dziennikarzom „New York Timesa”, że przed wyprawą podpisał dokument informujący o braku atestów dla „Titana”. Co więcej, w klauzuli statek nazwano „eksperymentalnym”, była mowa o ryzyku dla zdrowia czy śmierci. To z jednej strony standardowy zapis chroniący spółkę przed ewentualną odpowiedzialnością w przypadku awarii, z drugiej – informowanie o braku zewnętrznej certyfikacji to jak przyznanie się do błędu zarówno przed dawnymi pracownikami, jak i klientami, którzy zapewne nie byli tego wcześniej świadomi.

Według szacunków zapas tlenu w „Titanie” miał wystarczyć na ok. 96 godz. Statek wyposażony jest w aparaturę recyklingu powietrza, ale stale wymagającą zasilania – po pewnym czasie nie odsysa już dwutlenku węgla. Ponieważ nie wiadomo nadal, co było przyczyną zaginięcia batyskafu, trudno ocenić stan akumulatorów i realną możliwość dalszego podtrzymywania życia w kapsule. Jeśli trzymać się początkowych obliczeń, tlen skończył się dzisiaj tuż po południu polskiego czasu.

Prowadzące akcję ratowniczą amerykańskie i kanadyjskie straże przybrzeżne nie zamierzają wycofywać się jeszcze z obszaru poszukiwań. Na miejsce dotarł w czwartek specjalny francuski robot głębinowy Victor 6000, wykorzystywany do celów badawczych, wykonujący proste czynności techniczne na głębokości do 6 tys. m. Obsługuje go 25-osobowa ekipa, zdolna pracować 72 godz. bez przerwy, także w nocy. Victor byłby przydatny, gdyby okazało się np., że „Titan” zakleszczył się we wraku „Titanica” (to była jedna z głównych hipotez dotyczących przyczyn jego zaginięcia).

Pytania o inną katastrofę

Akcja ratownicza wywołała spore kontrowersje w mediach społecznościowych, głównie ze względu na jej ogromne koszty i ryzyko, którego pięcioosobowa załoga miała być świadoma, schodząc 4 km poniżej poziomu morza. Rozkwitają, zwłaszcza w Europie, porównania z niedawną katastrofą u wybrzeży Grecji, gdzie zatonął statek z kilkoma setkami migrantów na pokładzie – i nie wzbudziło to specjalnie szoku ani w mediach, ani w europejskiej opinii publicznej.

W szale demagogicznych argumentów i internetowego populizmu umykać zdaje się fakt, że w obu przypadkach chodzi o ludzkie życie, które, przynajmniej teoretycznie, powinno być bezcenne niezależnie od kontekstu. Wiele wskazuje, że tych pięciu istnień z „Titana” nie uda się uratować – co również jest tragedią, bez względu na to, z czym to wydarzenie porównywać.