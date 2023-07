Z przytupem przypomniał o sobie były prezydent Donald Trump, który do Sądu Najwyższego nominował aż trzech sędziów, wszystkich stosunkowo młodych i bardzo konserwatywnych.

Co to był za tydzień w amerykańskim Sądzie Najwyższym! Najpierw w czwartek uznał on za niekonstytucyjny fakt uwzględniania przez uniwersytety rasy w procesie rekrutacji, czym zakończył wieloletnią akcję afirmatywną na wyższych uczelniach. A następnego dnia zablokował plan administracji Joe Bidena, który miał skasować niemal wszystkie długi studenckie w USA.

W tym pierwszym przypadku większość sędziów była zdania, że wspomniana akcja afirmatywna, która w zamyśle miała zapewnić różnorodność na uniwersytetach i lepsze szanse edukacyjne dla mniejszości rasowych, po prostu dyskryminuje osoby do nich nienależące. Sędziowie odrzucili też obowiązującą dotychczas logikę premiowania na studia przedstawicieli mniejszości jako zadośćuczynienia za społeczno-ekonomiczną opresję ich przodków.

Druga odrzucona propozycja dotyczyła oddłużenia ponad 40 mln obywateli, którzy wiele lat po zakończeniu studiów wciąż spłacają pożyczki zaciągnięte na czesne. Z powodu niekorzystnych umów to szybko rosnący problem społeczny w USA – jeszcze 15 lat temu suma takich pożyczek wynosiła ok. 500 mld dol., dziś to już ponad 1,6 bln. Plan został jednak zaskarżony do Sądu Najwyższego przez kilka republikańskich stanów, które przekonywały, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia, powołując się na ustawę dotyczącą „czasu wojny, innych operacji wojskowych i stanu nadzwyczajnego”. Przeciwnicy oddłużenia przekonywali również, że byłoby to w sumie wsparcie ogółu podatników dla kilku procent najlepiej sytuowanych obywateli.

