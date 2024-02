Borys Nadieżdin: ostatnia nadzieja Rosjan? Stając w szranki z Putinem już przechodzi do historii

Borys Nadieżdin krytykuje wojnę w Ukrainie i Władimira Putina, którego chce zastąpić na Kremlu po marcowych wyborach prezydenckich. Czy przejdzie do historii?

Jak to się stało, że polityk drugiego planu stał się nagle pierwszoplanową postacią kampanii przed rosyjskimi wyborami prezydenckimi, które odbędą się w połowie marca? Borys Borysowicz Nadieżdin tak opowiadał o tym w wywiadzie dla niezależnego portalu „Meduza”: „Gdy odmówiono mi rejestracji w wyborach na gubernatora obwodu moskiewskiego [w lipcu 2023 r. – przyp. red.], zezłościłem się i mówię prosto z mostu: jak mnie nie puszczacie w gubernatory, to wam zrobię taki numer, że będę kandydował na prezydenta”. Wtedy uznał to tylko za świetny bon mot, ale potem zmienił zdanie.

Nadieżdin mówi o sobie, że jest po prostu sympatycznym rosyjskim inteligentem. I faktycznie tak wygląda. Zażywny, z miłą zaokrągloną twarzą, błyskiem w oku i inteligencką bródką. Mówi wartko, składnie i ciekawie, dobrze prezentuje się w mediach.

Urodził się w 1963 r. w Taszkiencie, w inteligenckiej rodzinie. Dzieckiem był utalentowanym, w 1979 r. zdobył II nagrodę w ogólnozwiązkowej olimpiadzie matematycznej. Ukończył Moskiewski Instytut Fizyczno-Techniczny, a kilka lat później moskiewski Instytut Prawny. Początkowo poświęcił się karierze naukowo-badawczej, ale potem zajął się też polityką.

W latach 2000–03 był deputowanym do Dumy i zastępcą przewodniczącego frakcji Sojusz Sił Prawicowych, utworzonego w 1999 r. ugrupowania liberalno-demokratycznego, którego liderem był znany demokratyczny polityk Borys Niemcow. Nadieżdin w polityce zajmował się raczej doradztwem i organizacją kampanii. Współpracował też swego czasu z Aleksiejem Nawalnym, a w innym czasie – z putinowską Jedną Rosją. Słowem: z niejednego pieca jadł chleb, ale zawsze z drugiego szeregu.

Kim jest dzisiaj? „Kiedy mnie pytają, czy jestem liberałem, odpowiadam: nie, jestem rosyjskim patriotą.