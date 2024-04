Tarcze i miecze. Czym dokładnie dysponuje NATO? Jak się może bronić, czym atakować?

Sojusz nie szuka wojny z Rosją, ale jest do niej przygotowany. Czym dysponuje?

W czym NATO góruje nad Rosją? W skrócie: we wszystkim. Już sama przewaga liczebna NATO – głównie stałych, zawodowych sił zbrojnych – nad Rosją wynosi trzy do jednego. Przy czym wojnę w natowskim stylu bardziej niż ilość definiują zakładana od początku przewaga informacyjna – wiedza o pozycjach, sile i ruchach przeciwnika – oraz przewaga ognia, gwarantująca powstrzymanie i obezwładnienie wroga z powietrza i z dystansu, by nawet nie zdołał zagrozić siłom sojuszniczym. Starcie w okopach to dla piechoty ostateczność, choć żołnierzom NATO nieobce są szarże na bagnety, ostatnio w wykonaniu Francuzów w Sarajewie w 1995 r. Do każdego z tych sposobów walki NATO ma specyficzne narzędzia, którymi Rosja nie dysponuje wcale albo nie w takiej liczbie lub jakości jak Zachód.