Austria: powstanie rząd bez skrajnej prawicy, ale nad Wiedniem wciąż widać czarne chmury

Trzy ugrupowania proeuropejskie: chadecka Partia Ludowa, socjaldemokraci oraz liberalna formacja NEOS osiągnęły porozumienie w kwestii stworzenia nowego rządu w Wiedniu. Prorosyjska FPÖ znajdzie się w opozycji.

To już trzecie podejście do stworzenia koalicji rządzącej po wrześniowych wyborach. Za pierwszym razem do stołu usiedli przedstawiciele tych samych trzech partii, ale trwające od października do początku stycznia negocjacje nie przyniosły skutku. Jako pierwsi z rozmów wypisali się liberałowie z NEOS, którzy w wyborach zajęli czwarte miejsce, zdobywając 9,1 proc. poparcia i wprowadzając do parlamentu 18 posłów. Ich szefowa Beate Meinl–Reisinger krytykowała wówczas liderów ÖVP oraz SPÖ za „brak gotowości do przeprowadzenia poważnych reform w kraju”, zwłaszcza w zakresie podatków i gospodarki. Ten sojusz od początku wydawał się zresztą mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę fakt, że NEOS było jedynym ugrupowaniem, które otwarcie poruszało jedną z najbardziej drażliwych kwestii w austriackiej polityce, czyli neutralność kraju. Dla zdecydowanej większości austriackiego establishmentu nawet w obliczu realnego zagrożenia inwazją Rosji na Europę nie jest to pozycja, którą należałoby porzucić.

Szeroka koalicja ma plan

6 stycznia, po fiasku tych rozmów, zaproszenie do sformowania rządu od prezydenta Alexandra Van der Bellena otrzymał Herbert Kickl, lider skrajnie prawicowej Partii Wolności Austrii (FPÖ). Jego ugrupowanie zwyciężyło w ostatnich wyborach, otrzymując 28,8 proc. poparcia – ale zdolność koalicyjna radykałów była zerowa. Nie mieli też większości, żeby rządzić samodzielnie, dlatego nie zostali zaproszeni do tworzenia rządu jako pierwsi. Za drugim razem też im jednak nie wyszło, bo realnie jedynym możliwym partnerem byli chadecy. W pewnym momencie do europejskiej prasy zaczęły przenikać informacje, że do porozumienia mimo wszystko może dojść. ÖVP miała czuć presję ze strony elektoratu, by jednak jakoś funkcjonujący rząd powołać, zwłaszcza że od wyborów mijał już czwarty miesiąc. Ostatecznie tak się nie stało, głównie z powodu różnic programowych na temat wydatków publicznych, polityki migracyjnej i zagranicznej.



Austriacy wracają więc do pierwotnego rozwiązania, czyli do szerokiej koalicji prawicy, socjaldemokratów i liberałów. Nowym kanclerzem, jak informuje Politico Europe, zostanie najprawdopodobniej nowy lider ÖVP Christian Stocker, podczas gdy przewodniczący SPÖ Andreas Babler będzie jego zastępcą. Liderzy formacji ogłosili już zawiązanie koalicji, w czwartek rano przedstawiając 200-stronicowy „Plan Naprawy Austrii”. Do szybkiego zakończenia rozmów od kilku dni namawiał już otwarcie prezydent Van der Bellen, zaniepokojony coraz większymi wyzwaniami gospodarczymi oraz niepewnością wśród inwestorów co do dalszej trajektorii rozwoju kraju.

Nie oznacza to jednak, że Austria ostatecznie wyrwała się z objęć skrajnej prawicy. Sondażowe poparcie dla FPÖ wynosi obecnie 35 proc., a więc aż o ponad 6 pkt proc. więcej, niż wyniósł wynik tej partii w wyborach. W przypadku jakiegokolwiek fiaska nowej koalicji i ewentualnego rozwiązania parlamentu byliby nie tylko faworytem kolejnej elekcji, ale mogliby nawet zdobyć samodzielną większość. Chociażby z tego powodu na Austrię należy dalej patrzeć, bo z rozwoju sytuacji w tym kraju będą płynąć cenne lekcje dla reszty Europy. Szczególnie uważnie obserwować sytuację u sąsiadów powinni Niemcy, którzy znajdują się w bardzo podobnej sytuacji.

W Niemczech jak w Austrii?

Tam też trwają rozmowy koalicyjne po wyborach parlamentarnych, w których skrajna prawica osiągnęła bardzo dobry rezultat. Analogicznie do negocjacji austriackich w Niemczech też dogadać się muszą socjaldemokraci i chadecy, którzy budowali swoje kampanie wyborcze na wzajemnym antagonizmie. W Niemczech też do rozgrywki wtrącić może się trzecia formacja, czyli Zieloni, których program jest skrajnie odmienny od postulatów dwóch wielkich partii. I to odmienny w sprawach newralgicznych. Tak jak NEOS podważa paradygmat neutralności, niemieccy Zieloni nie są wcale przeciwni poluzowaniu zasad wizowych dla obcokrajowców – na co ani SPD, ani CDU/CSU na pewno się nie zgodzi.

Austria jest więc kolejnym krajem, w którym nie można już mówić o skrajnej prawicy jako o formacji spoza głównego nurtu. Trudno byłoby uzasadnić takie stanowisko w sytuacji, w której partię Kickla popiera ponad jedna trzecia aktywnego elektoratu. Z faktycznego punktu widzenia nie sprawują oni władzy i nie mają wpływu na bieg wydarzeń w rządzie. Powielanie takiego przekazu jest jednak krótkowzroczne i niebezpieczne. Jak słusznie zauważył niedawno Matthias Döpfner, prezes niemieckiego giganta medialnego Axel Springer, wyborcom skrajnej prawicy nie można nieustannie przypominać o istnieniu kordonu sanitarnego wokół ich ugrupowania. W praktyce oznacza to bowiem, że ludziom tym elity polityczne mówią: „wasz głos się nie liczy”. Cokolwiek zrobicie i tak nie będziecie rządzić, bo my was zablokujemy.

Czarne chmury wciąż nad Wiedniem

Tymczasem Austria, jak każda inna europejska demokracja, stoi przed poważnymi wyzwaniami. Spada konsumpcja i zaufanie konsumenckie, jej czempioni, zwłaszcza firmy budowlane, narzekają na brak zamówień. Istnieje poważne ryzyko największej od ćwierćwiecza recesji. Wyborcy wśród potencjalnych problemów wymieniają coraz wyższe koszty życia i rosnące rachunki za energię. Wiedeń jest też krytykowany, choć obecnie rzadziej, z powodu zmian w układzie geopolitycznym na świecie – za to, że austriackie firmy wciąż są obecne na rosyjskim rynku, umożliwiając tamtejszym podmiotom omijanie europejskich sankcji. Do tego dochodzą problemy związane z migracją, ale też starzejącym się społeczeństwem.

Poprzednie władze Austrii były jednymi z pierwszych w Europie, które zapowiedziały otwarcie programu powrotów syryjskich uchodźców do ojczyzny po upadku dyktatury Baszara Asada jesienią ubiegłego roku. Spotkało się to z pozytywną reakcją ze strony elektoratu, ale pracownicy służby zdrowia zaczęli alarmować, że w przypadku wyjazdu syryjskich lekarzy i pracowników opieki system mógłby się zawalić – a przynajmniej bardzo mocno te braki odczuć. Jeśli dodać do tego bliskość Herberta Kickla z Viktorem Orbánem, widmo ingerencji Elona Muska i Donalda Trumpa potencjalnie w każde europejskie wybory oraz kryzys polityczny wewnątrz Unii Europejskiej, widać, że nad Austrią wciąż utrzymują się czarne chmury. Kryzys nie został zażegnany, siły proeuropejskie w Wiedniu zyskały po prostu trochę czasu. Ale tego czasu jest mniej, niż mogłoby się wszystkim wydawać.