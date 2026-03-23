Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
23 marca 2026
Świat

Taktyka TACO? Kogo wystraszył się Trump: własnych gróźb, własnych wojskowych czy Iranu

23 marca 2026
Zaledwie w sobotę Donald Trump postawił Iranowi ultimatum, z którego dwa dni później się wycofał. Zdjęcie z 18 marca 2026 r.
Prezydent USA wpisem w mediach społecznościowych odstąpił od postawionego w sobotę ultimatum i wstrzymał bombardowania irańskich elektrowni, mimo że Iran nie odblokował cieśniny Ormuz. Kwestia irańska może być gwoździem do trumny trumpowskiej polityki przesady, nadęcia i lekceważenia.

Brutalne dla prezydenta USA określenie TACO (Trump Always Chickens Out, czyli Trump Zawsze Tchórzy) stało się w ostatnich miesiącach modne, bo obrazuje zmienne cykle polityki międzynarodowej i wewnętrznej Donalda Trumpa. W styczniu 2025 r. prezydent USA deklarował maksymalistyczną agendę, miał obok wyłącznie potakiwaczy i komunikował zamiar „zmiany reżimu” w Stanach Zjednoczonych. Miało się to dokonać wbrew „liberalno-lewicowym” elitom, mediom, politykom, ideologiom i podzielającemu je społeczeństwu.

Frontów otworzył mnóstwo: od wydatków i struktur rządu federalnego, przez sądownictwo i uniwersytety, organizacje medialne, po politykę migracyjną, bezpieczeństwo zewnętrzne USA, sojusze i obronę, relacje handlowe i kwestie terytorialne. W efekcie Trump został określony jako „drapieżny hegemon”, domagający się ustępstw, trybutów i hołdów we wszystkich obszarach. Tyle że w wielu z nich napotkał czerwone linie lub zderzył się z oporem nie do pokonania. Rosja? Nie ma zamiaru ustępować w sprawie Ukrainy. Europa? Ugięła się w sprawie ceł, ale twardo broniła Grenlandii. Chiny? Postawiły na swoim w kwestii rzadkich surowców. Emigracja? Brutalność ICE poszła za daleko, a amerykański biznes zaprotestował.

A Iran stawia się nawet pod bombami, gdy baza wyborcza Trumpa oskarża go o zdradę Ameryki na rzecz Izraela. Z wcześniejszych porażek wzięło się określenie TACO: Trumpa, który choć porywa się z motyką na słońce, ostatecznie się cofa, wynajdując rozmaite uzasadnienia. Kwestia irańska może być gwoździem do trumny tej polityki przesady, nadęcia i lekceważenia – zarówno dla własnych wyborców, jak i dla sojuszników.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
