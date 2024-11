Nawet najlepsi rezygnują ze zdawania rozszerzeń

Rozmowa z prof. Arnoldem Kłonczyńskim, prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia z Uniwersytetu Gdańskiego, o tym, czy młodym ludziom chce się uczyć, a jeśli tak, to ewentualnie jak.

Żeby zaliczyć maturę, muszą podejść do przynajmniej jednego. Ale faktycznie z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najczęściej do tego się ograniczają. I ogólnie mówiąc, najczęściej zdają kiepsko.

No właśnie, jeszcze kilka lat temu maturzyści – przynajmniej ci, którzy starali się dostać na uniwersytety – wybierali ambitniej, po dwa–trzy przedmioty rozszerzone. I z danych, które zaczynają już spływać, o rekrutacji na kierunki mniej oblegane widać też, że te wyniki egzaminów są słabsze. Na przykład 40 proc. na maturze rozszerzonej z angielskiego u kogoś, kto na poziomie podstawowym zdobył 90 proc. Uczelnie na różne sposoby liczą punkty potrzebne do przyjęcia na poszczególne kierunki, ale zawsze to jest pewien wzór uwzględniający rezultaty i z egzaminów podstawowych, i rozszerzeń. My układamy te wyniki w formule konkursu świadectw, premiując przedmioty związane z danym kierunkiem studiów, i przyjmujemy najlepszych – 30, 60 albo 100 osób, w zależności od kierunku. Wygląda na to, że w przypadku slawistyki, studiów wschodnich, studiów bałkańskich czy historii, na której sam prowadzę zajęcia, progi punktowe – czyli wynik ostatniego przyjętego kandydata – faktycznie będą niższe niż w ubiegłym roku.