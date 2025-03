Jak wysiedzieć przy świątecznym stole?

Jak sprawić, by święta były tym, co naprawdę nam potrzebne: czasem intymnym, ciepłym, dającym poczucie bezpieczeństwa?

Gdy przyjrzeć się tegorocznym przedświątecznym wystawom sklepowym i sezonowej lawinie spotów reklamowych, można by wnioskować, że Boże Narodzenie to czas, w którym rodziny w naszej części świata stroją się na kilka dni w kratkowane na czerwono-zielono piżamy, rozpakowują z niezmierzonych połaci papieru liczne niepotrzebne rzeczy, z których się niebywale cieszą, a następnie spożywają różne rzeczy, koniecznie usmarowane majonezem (tradycyjnym, polskim, oczywiście).

Bez ironii jednak: święta, rytuały z nimi związane, emocje, jakie im towarzyszą – zmieniają się w rytm tego, jak zmienia się polskie społeczeństwo. Jak dochować tradycji bez poczucia zniewolenia ceremoniami, które mogą wydawać się nieco archaiczne? Jak sprawić, by święta były tym, co naprawdę nam potrzebne: czasem intymnym, ciepłym, dającym poczucie bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty? Zastanawiamy się nad ich zmodyfikowanym sensem z prof. Małgorzatą Sikorską, socjolożką rodziny z Uniwersytetu Warszawskiego.