Być dziś rodzicem i nie zwariować

O skali problemu niech świadczy fakt, że w Niemczech zyskują popularność kliniki, gdzie w ramach wypoczynku, zwanego Kur, rodzice mogą zadbać o swoje potrzeby zdrowotne.

Wypalenie rodzicielskie, czyli stan zmęczenia rolą rodzica, wiązane jest przez badaczy z wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, utratą przyjemności z roli rodzica, poczuciem daremności własnych działań, zmianą w postrzeganiu siebie jako rodzica czy dystansowaniem się emocjonalnym wobec dzieci. Magdalena Wiatrowska jest pedagogiem i coachem świadomego rodzicielstwa, w myśl którego dzieci są najlepszymi nauczycielami, uświadamiają nam lęki. Na co dzień pracuje z rodzicami, których dotyka wypalenie. Ostatnio zgłasza się ich coraz więcej i częściej są to matki niż ojcowie. Szukają pomocy głównie z powodu konfliktu między sobą i dziećmi. – Znaczną część polskich rodzin stanowią rodziny nuklearne, czyli rodzice i dzieci mieszkający w jednym domu. Dziadkowie są mniej zaangażowani w wychowanie wnuków. Matki stawiają potrzeby innych na pierwszym miejscu i chcą wszystko zrobić jak najlepiej, po swojemu. Taki „matkopolizm” sprawia, że nie pozwalają sobie na odpoczynek i dzielenie się obowiązkami, co prowadzi do przebodźcowania, przemęczenia i może skutkować wypaleniem – opowiada Wiatrowska.