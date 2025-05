Co sprawia, że miłość bywa kłopotem

Niektórzy ludzie nie chcą, nie potrafią lub wręcz obawiają się kochać. Nawet jeśli przyznają się do tego niechętnie lub wcale.

Czy można bać się miłości? Tak. I wiele osób taki lęk odczuwa, nawet jeśli przyznają się do tego niechętnie lub wcale. Ludzie wolą myśleć i mówić, że nie spotkali jeszcze odpowiedniej osoby. Że przyzwyczaili się do życia w pojedynkę albo w związku-układzie, w którym tęsknią za wzajemnym zrozumieniem i emocjonalnym wsparciem. Bo lęk przed miłością przejawia się różnie. W skrajnych przypadkach przybiera postać filofobii, czyli irracjonalnego strachu przed zakochaniem i byciem w związku, powodującego unikanie jakiejkolwiek bliskości i samotność. Znacznie częściej jednak lęk ten prowadzi do singlowania w rozmaitych formach – czasami ponurego, wyobcowanego, połączonego z poczuciem beznadziei. Kiedy indziej radosnego, aktywnego towarzysko i otwartego na romantyczne związki, w stylu quirkyalone (połączenie słów kosmiczny, odjechany i sam), których to ruch na początku tysiąclecia zapoczątkowała Sasha Cagen. Lęk przed miłością można maskować wchodzeniem w relacje, bywa że liczne, jednak krótkotrwałe, zrywane w obliczu wzrastającej intymności bądź konieczności podjęcia wiążących decyzji. Albo pozostawaniem w związku niezadowalającym, pozbawionym bliskości.