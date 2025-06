Nowy problem – stare ubrania. Gdzie je wyrzucać?

Mieszkańcy są zdezorientowani nowymi przepisami, a problem będzie narastał – statystycznie jedną sztukę odzieży wkładamy na siebie tylko osiem razy.

1 stycznia to już tradycyjnie w wielu gminach dzień podwyżek opłat śmieciowych. Tym razem jednak złych informacji jest więcej i dotyczą one każdego. Od początku roku nie można już wyrzucać zużytych ubrań i innych tekstyliów do odpadów zmieszanych. Chodzi nie tylko o starą odzież i obuwie, lecz także o pościel, koce, zasłony, a nawet dywany. Cel jest prosty: wesprzeć recykling tekstyliów, które na razie trafiają głównie do spalarni albo na składowiska odpadów. Do tej pory każdy nowy obowiązek segregacji oznaczał pojawienie się w altanach śmietnikowych kolejnego kubła. Nie tym razem.