„Jestem dumny z Greenpeace. Potrząsnęliśmy światem”

Rex Weyler świecie przypominającym korporację, green-washingu, iluzji wzrostu i nadreprezentacji socjopatów.

Przypominamy rozmowę z 2009 r. Jacka Żakowskiego z Rexem Weylerem, jednym z założycieli Greenpeace. Weyler, dziś 77-letni, nadal jest aktywny publicznie. A stawiane w rozmowie tezy o braku świadomości ekologicznej i rządach socjopatów nie straciły na aktualności. Można by dodać – niestety.

JACEK ŻAKOWSKI: – Jest pan dumny?

REX WEYNER: – Z czego?

Z Greenpeace.

Bardzo! Przez 40 lat zachowaliśmy podstawowe zasady: radykalizm i niestosowanie przemocy w walce o środowisko. Potrząsnęliśmy światem. Otworzyliśmy ludzi na nowe idee.

40 lat temu byliście nie tylko radykalni, ale też ekstremistyczni, czyli marginalni. Teraz jesteście odłamem ekologizującego establishmentu. Wasze ówczesne tezy głoszą nie tylko liderzy lewicy, jak Brown, Gore czy Obama, ale też gwiazdy światowej prawicy: Bush, Sarkozy, Merkel.

Żeby być radykalnym, trzeba się wciąż zmieniać. A my ciągle mówimy mniej więcej to samo. Kiedy zaczynaliśmy, mało kto wiedział, co to jest ekologia. Dziś wszyscy o niej mówią. Prawie każdy rozumie, że trzeba myśleć nie tylko o ludziach, ale też o środowisku. Bo dzięki niemu żyjemy.