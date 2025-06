Polskie festiwale w końcu odkryły wielorazowe kubki

Na zachodnich imprezach to standard od wielu lat, nad Wisłą trochę musieliśmy na niego poczekać.

W Europie od dawna wielorazowe

Jaskółki tej idei były obecne na kilku edycjach, ale chodzi o rozwiązania systemowe. Po wejściu na teren festiwalu w pierwszym barze z kaucją dostajemy kubek, który wykorzystujemy wielokrotnie przez cały czas trwania imprezy. Przy wyjściu można go oddać i otrzymać zwrot kaucji, najwierniejsi fani mogą go też zabrać do domu. W przeciwieństwie do plastikowych kubków, które często niszczą się po jednym użyciu, te z polipropylenu wytrzymują ok. 100 cykli mycia, a za ekologiczne uznaje się je już po piątym myciu. W 2022 roku tak było m.in. na metalowym Mystic Festival albo na Open’er Festivalu.

Kubka trzeba było pilnować, śmieci było mniej, system działa.

W Europie taka zasada jest wprowadzana od dawna. W 2017 r. zaczęła obowiązywać na Lattitude Festivalu – kubek pobieraliśmy z kaucją w wysokości 2 euro, od 2010 obowiązuje na festiwalach w Reading i Leeds. Od 2019 r. możliwość picia wyłącznie z kubków wielorazowego użycia wprowadził duński Roskilde czy węgierski Sziget. W 2018 na portugalskim Tremor Festival kubka nie mogłem zwrócić. Najpierw się oburzyłem, potem pomyślałem: czemu nie, jeśli to nauczy mnie bardziej dbać o środowisko? Teraz jeżdżę z nim na każdą plenerową wycieczkę.

Nowe przepisy są wprowadzane niezależnie od samych festiwali – przykładowo władze Pragi wprowadziły zakaz używania plastikowych kubków na wszystkich miejskich festiwalach w 2019 r. W tym samym roku Parlament Europejski zatwierdził „The Single-Use Plastics Directive”, zwaną dyrektywą plastikową. Na terenie UE sprzedaż tworzyw sztucznych, głównie jednorazowych naczyń, patyczków higienicznych czy rurek do napojów, jest nielegalna. Pozostała nie bez wpływu na festiwale filmowe, ale na przeszkodzie stanęła pandemia. Poza tym polskie władze nie zdążyły od 2018 r. przygotować odpowiednich przepisów krajowych wprowadzających dyrektywę w życie.