Przejdź do treści
Odpocznij sobie

Lepiej wypoczywać częściej i krócej czy raz, ale porządnie?

Joanna Cieśla
Urlop: komu się opłaca? Urlop: komu się opłaca? Gemma Regalado / Unsplash
Czy wprowadzony ponad 50 lat temu 26-dniowy wymiar urlopu przy standardowym etacie odpowiada dzisiejszym warunkom pracy?

Według danych publikowanych w mediach z początkiem lata zmienia się model naszego wypoczynku. Ubywa Polek i Polaków wyjeżdżających na dwu-, trzytygodniowe wakacyjne turnusy, przybywa tych wybierających się to tu, to tam – na kilka dni, za to częściej. A który wariant jest lepszy?

Przytoczone dane mają dotyczyć zwłaszcza wakacji w kraju. Wyjazdy zagraniczne rządzą się trochę odmiennymi zasadami, inną kalkulacją kosztów finansowych i organizacyjnego wysiłku. Nie zmienia to faktu, że podejście do wypoczynku i wśród pracowników, i wśród pracodawców w Polsce się zmienia. Urlopy przestały być traktowane z niechęcią i podejrzliwością jako przejaw małego zaangażowania czy lenistwa pracowników, co zdarzało się w części środowisk klasy średniej w potransformacyjnych latach 90. Współcześni menedżerowie i przełożeni rozumieją, że wypoczęty działa lepiej, efektywniej, co w ostatecznym rozrachunku wszystkim się opłaca. I co jest ciekawym powrotem do przeszłości, bo prawo do odpoczynku – najpierw w formie ośmiogodzinnego dnia pracy, a z czasem do dni całkowicie wolnych od pracy, czyli urlopu – zapewniono robotnikom właśnie m.in. pod wpływem argumentacji ekonomistów (nie tylko związkowców).

Czytaj także: Wakacje czy pracowakacje? Dla Polaków to jedno i to samo

A co z proporcjami wysiłku i relaksu? Czy wprowadzony ponad 50 lat temu 26-dniowy wymiar urlopu przy standardowym etacie odpowiada dzisiejszym warunkom pracy? Należałoby go wydłużyć czy może skrócić? I jak powinno na to wpłynąć ewentualne wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? To tylko część pytań, na które opowiada Magdalena Marszałek, psycholożka pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS w Sopocie.

Podkast ukazał się w sierpniu 2024 r. w ramach cyklu Jak żyć dobrze ze sobą i światem. Odc. 22

Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
Reklama
Kryminały i ich autorzy
Odpocznij sobie
Być eko
Miłość!
Czym jest dziś rodzina

Cyfrowe wydania specjalne to wybór najlepszych tekstów dziennikarzy "Polityki" na ważne tematy, którym przyglądamy się pod różnym kątem. Dostępne są dla subskrybentów pakietów Premium i Uniwersum.

wszystkie wydania