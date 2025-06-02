Co warto robić, gdy można nic nie robić

Czas wolny jest tak cenny, że nie można go zmarnować na nicnierobienie. Po prostu trzeba coś robić! Ale czy na pewno?

Gdy wpisać w wyszukiwarkę „czas wolny”, obok definicji pojawi się wiele stron poradnikowych, z których mamy szansę dowiedzieć się, co w swoim czasie wolnym robić. Jak spędzić go pożytecznie, kreatywnie, z poczuciem, że się go nie zmarnowało. I tak na przykład, gdyby czas wolny przytrafił nam się w ogrodzie, to nie pozwólmy sobie po prostu poleżeć na trawie i gapić w niebo. Jest tyle atrakcyjnych możliwości! Możemy coś zmajstrować, co najmniej ogrodową altankę. Albo porobić weki; popielęgnować rośliny, a przynajmniej zgłębić wiedzę na ich temat; poćwiczyć, choćby jogę. W najgorszym wypadku poczytać, choćby taki poradnik ogrodnika. Najwięcej rozrywki w czasie wolnym dostarcza się w internecie paniom. Można szydełkować albo porobić na drutach, teraz to modne; spróbować oczyścić dom ze zbędnych rzeczy zgodnie z filozofią Marie Kondo albo w wolnych chwilach między gotowaniem obiadu a upychaniem słoików poćwiczyć obce słówka, bo to zawsze gimnastyka dla mózgu. Czas wolny jest tak cenny, że nie można go zmarnować na nicnierobienie. Po prostu trzeba coś robić. Czy trzeba?