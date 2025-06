Uroki urlopów solo. Tylko co na to twój partner?

Pobyć samemu ze sobą, gdy ma się na co dzień styczność z wieloma ludźmi (a zwłaszcza dziećmi), to luksus, na który z różnych powodów nie wszyscy chętni mogą sobie pozwolić. Jednak w ostatnich latach (naturalnie niemała w tym zasługa pandemii) widać szalony wręcz wzrost tendencji do wyjazdów w pojedynkę, zwłaszcza wśród mężatek po 55. roku życia – wynika z niedawnego artykułu w „Wall Street Journal” pod znamiennym tytułem „Sposób na świetne małżeństwo: wakacje bez partnera”.