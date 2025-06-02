Przejdź do treści
Odpoczynek bez dzieci? „Dorosły też człowiek, ma swoje prawa”

Marcin Piątek
Przybywa wypoczynkowych enklaw z adnotacją: niedostępne dla dzieci. Przybywa wypoczynkowych enklaw z adnotacją: niedostępne dla dzieci. NeonShot / Shutterstock
Przybywa wypoczynkowych enklaw z adnotacją: niedostępne dla dzieci. Z gwarancją ciszy, relaksu i niebanalności – towarów w życiu mocno deficytowych.

Stworzenie urlopowej strefy wolnej od dzieci jest decyzją wymagającą odwagi. Trzeba się nasłuchać: że to fanaberia. Segregacja. Co komu dzieci przeszkadzają? Że za frazą „tylko dla dorosłych” kryją się z pewnością niecne zamiary i jeszcze bardziej niecne czyny. Nieumiarkowanie w jedzeniu, a zwłaszcza piciu. Hedonizm w postaci czystej.

Trzeba się również natłumaczyć: że to nie z niechęci do dzieci, tylko raczej dla ich dobra, bo rodzic, który spędza urlop, mając oczy dookoła głowy (bo schody, bo ognisko, bo studnia, bo głęboka woda itp.), raczej się nie zrelaksuje.

Przyjechawszy na odpoczynek zestresowany dniem codziennym, wyjedzie jeszcze bardziej zestresowany permanentnym czuwaniem. Nakręcając spiralę życiowego zmęczenia. – Tymczasem dorosły to też człowiek – śmieje się Renata Górna, właścicielka siedliska w Dziwiszowie w Górach Kaczawskich. – Ma swoje prawa, w tym prawo do komfortowego wypoczynku w ciszy i bez stresu. Krystyna Batruch, która od ponad piętnastu lat zaprasza dorosłych do swej leśnej enklawy położonej między jeziorami Łebsko i Gardno, trzy kilometry od, jak zapewnia, najpiękniejszej plaży nad Bałtykiem, dodaje, że informację o przyjmowaniu wyłącznie dorosłych gości należy przekazywać delikatnie. – W pewnym niemieckim przewodniku napisano kiedyś o moim zakątku: dzieci niemile widziane. Poprosiłam o zmianę tego sformułowania, które jest zbyt negatywnie nacechowane. Sama mam dzieci i wnuki, więc doskonale wiem, że wzajemny odpoczynek od siebie nie szkodzi, a wręcz pomaga.

Popyt na reset

Już sama decyzja o pójściu w usługi wypoczynkowe łatwa nie jest. Często oznacza bowiem ryzyko. Głównie finansowe. Kredyty, pożyczki.

Marcin Piątek

W swojej pierwszej poważnej pracy – sportowej redakcji „Rzeczpospolitej” – usłyszał, że brak dyplomu z dziennikarstwa nie przeszkadza w jego uprawianiu, a nawet pozornie zgrany temat ma w sobie potencjał pod jednym warunkiem: nie mielić mielonego.

W „Polityce” od końca 2008 r., a stały związek zawdzięcza Justynie Kowalczyk. Było tak: została w Libercu podwójną mistrzynią świata w biegach narciarskich, w poniedziałkowe przedpołudnie zadzwonił telefon z mitycznego redakcyjnego IV piętra z sugestią, że Justyna świetnie wyglądałaby na okładce, tylko trzeba pod nią co nieco napisać. Termin: sześć godzin. Zamówienie zostało przyjęte, czego następstwem był paraliż twórczy, na szczęście przejściowy. Okładka poszła, etat przyszedł.

W ostatnich latach autorsko aktywny w sportowym rewirze raczej okazjonalnie, stara się teraz nie mielić głównie w dziale rynkowym oraz korzystając z gościnności szefostwa działu społecznego i kulturalnego. Na nadmiar zebranego materiału oraz syntezę przekazu dobrze robi mu thrash metal, ze szczególnym uwzględnieniem królowej gatunku, która, jak wiadomo, jest tylko jedna.

