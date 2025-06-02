Przejdź do treści
Nuda. Z niej w świecie sztuki rodzą się genialne pomysły

Bartek Chaciński
Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz w filmie „Rejs” Marka Piwowskiego. Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz w filmie „Rejs” Marka Piwowskiego. Inplus / East News
W zawodach twórczych nuda staje się pułapką – co prawda pracy jest dużo i trudno się nudzić, ale trudno też ruszyć do przodu z robotą i coś wymyślić, póki człowiek trochę się nie ponudzi.

Jeśli bohaterowie odpowiednio długo nic nie robią, każdy gest urasta do rozmiarów wydarzenia. Wie o tym Ernesto Gonzales, autor „Nudnych przygód Agaty i Szymona”, który tytułowe dwie postaci komiksu (wzorowane na konkretnej parze przyjaciół) narysował w kontekście przypominającym czasy, kiedy zamknęła nas w domach pandemia. Kolejne kadry, odtwarzające statyczną scenę z mieszkania z oknem w tle, wydają się przypominać zabawę w stylu „wytęż wzrok i znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się te obrazki”. Tyle że tych szczegółów nierzadko jest mniej. Oto główni bohaterowie siedzą przy stole nad stygnącą herbatą w szklankach z koszyczkiem – tak długo, aż herbata przestanie być tym, czym się wydaje, za oknem zaczną się przetaczać dramaty, a oni sami będą odpływać w fantasmagoryczne scenerie – na jawie lub w półśnie. Zabawne jest to, że udaje im się zignorować sensacyjne rzeczy dziejące się w tle – choćby wybuchający pożar i jego gaszenie – ale wytężony wzrok czytelnika ich nie przeoczy.

Ta powtarzalność przypomina piękną definicję Josifa Brodskiego, który nudę opisywał jako „zjawisko złożone, będące nade wszystko wynikiem powtórzenia”. I dalej („Pochwała nudy”, przeł. Anna Kołyszko, Michał Kłobukowski) twierdził, że „najważniejszym czynnikiem życia jest właśnie powtórzenie”. Komiks – ze swoim rytmem kadrów, w pewien sposób monotonnym – wydaje się zatem idealnym medium, żeby to wyrazić.

„Emocje! Namiętność! Suspens! Tu tego nie znajdziecie” – głosi promocyjne hasło na obwolucie książeczki Gonzalesa. Ale to oczywiście nieprawda (jak z każdym niemal hasłem promocyjnym).

Napięcia na planszach tej opowieści jest więcej niż w niejednej historii przygodowej, emocje łatwiej zauważyć, kiedy nie dzieje się za dużo naraz, a namiętność zastąpiona została przez wspólne trwanie – test wytrzymałości, jaki przeżyły podczas pandemii wszystkie relacje między ludźmi.

Bartek Chaciński

Bartek Chaciński

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
