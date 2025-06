„Odpocznij sobie” – wydanie specjalne o sztuce relaksu

A gdyby tak w tym roku naprawdę wrzucić na luz i zwykle ambitne wakacyjne plany ograniczyć do... słodkiego nicnierobienia?

Gdy wpisać w wyszukiwarkę „czas wolny”, obok definicji pojawi się wiele stron poradnikowych, z których mamy szansę dowiedzieć się, co w swoim czasie wolnym robić. Jak spędzić go pożytecznie, kreatywnie, z poczuciem, że się go nie zmarnowało. Bo przecież czas wolny jest tak cenny, że nie można go zmarnować na nicnierobienie. Po prostu trzeba coś robić! Ale czy na pewno?

„Nuda. Nic się nie dzieje” – słynna sentencja z „Rejsu” dla wielu z nas jest spełnieniem wakacyjnych marzeń. Dla innych – nawykłych do funkcjonowania w ciągłym biegu – nicnierobienie okazuje koszmarem. Udanego odpoczywania trzeba się bowiem nauczyć, w czym pomocna będzie lektura cyfrowego wydania specjalnego „Odpocznij sobie. O sztuce relaksu”. Najlepiej bez pośpiechu.

Specjalne wydania cyfrowe „Polityki” za każdym razem poruszają inny, ważny społecznie temat, któremu przyglądamy się z różnych stron. Dotychczas ukazały się wydania dotyczące m.in. faktów i mitów o Azji, seksualności i relacji intymnych, pragnień i lęków pokolenia Z czy miejsca zwierząt w naszym życiu. A ponieważ wakacje tuż-tuż, szczególnie polecamy nasz miniprzewodnik Ruszamy w Polskę!

