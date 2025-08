Remigiusz Mróz i jego fabryka kryminalnych historii

Moi rodzice odczuli grozę, kiedy oznajmiłem, że planuję zostać pisarzem. Na szczęście okazało się to najlepszą decyzją, jaką w życiu podjąłem – opowiada jeden z najchętniej czytanych przez Polaków autorów.

Stąd teraz nowy gatunek, horror, żeby się nie nudzić?

Chciałem trochę uciec od poletka, na którym czuję się najlepiej, czyli tego kryminalno-politycznego. A ze względu na to, że grozę budzą we mnie właśnie wątki religijne, zamierzałem sprawdzić, czy sam jestem się w stanie przestraszyć. Po skończeniu pracy nad książką i kilku nieprzespanych nocach powiedziałem redaktorce: nigdy więcej, więc chyba się udało.

A dlaczego to Polska ma w pańskim horrorze wyjątkową rolę do odegrania w globalnej rozgrywce dobra ze złem? Nie za dużo ostatnio o naszej wyjątkowości się mówi?

Właściwie wskazówka jest już w samym tytule. „Czarna Madonna” oznacza bowiem relikwie, które znajdują się na Jasnej Górze i stanowią istotny element fabuły. A że przy okazji jest to sacrum dla wielu Polaków, to kiedy tylko ujawniliśmy okładkę, trochę nam się oberwało. Niektórzy twierdzili, że nie powinno się w ten sposób wykorzystywać symboli religijnych. Ale jak inaczej zaprojektować okładkę horroru religijnego?