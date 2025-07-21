Wojciech Chmielarz o kryminałach i niebezpiecznych pokusach

Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy o tym, dlaczego kryminał to optymistyczny gatunek literacki, o zawodowym pisarstwie i o tym, co pcha ludzi do grzechu.

ALEKSANDRA ŻELAZIŃSKA: – Co robi autor kryminałów, żeby nie utonąć w mrokach swojej pracy?

WOJCIECH CHMIELARZ: – Autorzy kryminałów chyba nie mają tego problemu. Kiedy się spotykamy w swoim gronie, to mam wrażenie, że są bardzo radosnymi ludźmi z poczuciem humoru. Po części dlatego, że cały mrok, który w sobie nosimy, wyrzucamy na karty książek. Trochę jak w aktorstwie. Mówi się, że największymi dowcipnisiami i duszami towarzystwa są aktorzy dramatyczni, a komicy, gdy schodzą ze sceny, zmieniają się w ponuraków. Owszem, kiedy skończyłem „Żmijowisko”, a wcześniej „Cienie” i „Zombie”, musiałem chwilę odreagowywać. Ale absorbująca codzienność nie pozwala bez reszty zatopić się w mroku.