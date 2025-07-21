Przejdź do treści
Kryminały i ich autorzy

„Ripley”: klasyka kryminału dostała nowe życie

Jakub Demiańczuk
Kadr z serialu „Ripley” Kadr z serialu „Ripley” mat. pr.
Dostajemy nową interpretację postaci Ripleya. Czym różni się od innych? Jak dziś sprawdza się na ekranie fabuła wymyślona blisko 70 lat temu?

W 1955 r. Patricia Highsmith dała światu Toma Ripleya, bohatera powieści „Utalentowany pan Ripley” (i kolejnych czterech części cyklu): intryganta, oszusta, manipulatora i wreszcie zabójcę, równie złowieszczego, co fascynującego. Jego historię kino ekranizowało kilka razy, a niedawno w Netflixie zadebiutowała nowa adaptacja – ośmioodcinkowy serial „Ripley” ze scenariuszem i w reżyserii Stevena Zailliana, a przede wszystkim z fenomenalną tytułową rolą Andrew Scotta. Ta wersja, choć dochowuje wierności prozie Highsmith, proponuje nową interpretację postaci Ripleya.

Czym różni się od innych? Jak dziś sprawdza się na ekranie fabuła wymyślona blisko 70 lat temu? I co „Ripley”, pokazując Włochy sprzed dekad, mówi o współczesnym świecie? O tym wszystkim opowiada Piotr Kofta, krytyk literacki i pisarz, znawca literatury kryminalnej. Rozmawiamy też o samej Patricii Highsmith, jej uwielbieniu dla ślimaków i o tym, za co cenił ją Alfred Hitchcock.

Podkast seryjny. Odc. 51 ukazał się 29.04.2024.

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
