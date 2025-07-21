„Ripley”: klasyka kryminału dostała nowe życie

Dostajemy nową interpretację postaci Ripleya. Czym różni się od innych? Jak dziś sprawdza się na ekranie fabuła wymyślona blisko 70 lat temu?

W 1955 r. Patricia Highsmith dała światu Toma Ripleya, bohatera powieści „Utalentowany pan Ripley” (i kolejnych czterech części cyklu): intryganta, oszusta, manipulatora i wreszcie zabójcę, równie złowieszczego, co fascynującego. Jego historię kino ekranizowało kilka razy, a niedawno w Netflixie zadebiutowała nowa adaptacja – ośmioodcinkowy serial „Ripley” ze scenariuszem i w reżyserii Stevena Zailliana, a przede wszystkim z fenomenalną tytułową rolą Andrew Scotta. Ta wersja, choć dochowuje wierności prozie Highsmith, proponuje nową interpretację postaci Ripleya.