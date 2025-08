Cóż, że nie ze Szwecji! Najciekawsze powieści z dreszczykiem ze świata

Macie dość historii kryminalnych z zimnej Szwecji i krajów anglojęzycznych? Zerknijcie na nasze propozycje wciągających historii z Kuby, Francji czy Japonii!

JAPONIA

Pojedynek umysłów

Lektura „Podejrzanego X” – swoją drogą już kilka razy ekranizowanego – pierwszej wydanej w Polsce pozycji z serii o detektywie Galileo, pozwala zrozumieć tę popularność. To w zasadzie antykryminał: od początku wiadomo, kto zabił (Yasuko udusiła prześladującego ją byłego męża) i kto pomagał w zatarciu śladów (beznadziejnie zakochany w kobiecie sąsiad Ishigami). Zagadką jest tu więc nie tożsamość przestępców ani ich motywacja, lecz to, w jaki sposób można dowieść ich winy. A zadanie to niezwykle trudne: Ishigami jest genialnym matematykiem, zdolnym przewidzieć każdy ruch policji. Rozszyfrować jego metodę może jedynie inny naukowiec, Yukawa (nazywany detektywem Galileo, stąd potoczny tytuł cyklu), wybitny fizyk i dawny kolega Ishigamiego ze studiów.