Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Kryminał to jeden z najpopularniejszych gatunków w Polsce, a autorów wciąż przybywa. Nie sposób zaprezentować dorobku ich wszystkich, szczególnie że wielu to pisarze niezwykle płodni. Dlatego na naszej liście (to nie ranking, kolejność jest przypadkowa!) prezentujemy po jednej książce kilkunastu autorów, o których dziennikarze „Polityki” najczęściej pisali w ostatnich latach. Prezentowane powieści otrzymały od działu Kultura ocenę nie niższą niż 4/6.