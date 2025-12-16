Jerzy Pilch: Miłość zawsze odbiera wolność. Doskonała jest tylko tęsknota

Rozmowa z Jerzym Pilchem o literaturze, parkinsonie, pieniądzach i pokrewieństwach między pisarzem i prostytutką.

Justyna Sobolewska: – Będziemy rozmawiać o dziwkach czy o chorobie?

Jerzy Pilch: – I o tym, i o tym. Bohater pana nowej minipowieści „Zuza albo czas oddalenia” zakochuje się w prostytutce. Mam wrażenie, że pan idealizuje ten zawód, że one tak z radością i przyjemnością...

Miłość idealizuje obiekt. Nie opisuję za szczegółowo tego, co nazywam miłością, wystarczająco mocno opisuję zachwyt. Nie ma miłości bez zachwytu, ale zachwyt bez miłości może być. Nie muszę rozstrzygać, na ile bohater się myli. Tego rodzaju oś fabularną mamy choćby u Marqueza w „Rzeczy o mych smutnych dziwkach”, gdzie bohater postanawia uczcić 90 urodziny szaloną nocą z dziewicą. Lubię szczególnie ten epizod, kiedy on się starannie przygotowuje, kąpie, czesze, zakłada garnitur, ale dba, żeby to wszystko było w dyskrecji.