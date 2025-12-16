Agnieszka Holland: Za parę lat możemy mieć wojnę światową. W kinie tego nie widać

Za parę lat możemy mieć wojnę światową. Do głosu dochodzą ekstremiści. A w kinie tego nie widać albo jest to skwitowane kilkoma słusznymi banałami – mówi Agnieszka Holland.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Nie ma już na stanowisku szefa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, budzącego postrach Radosława Śmigulskiego. W niesławie odszedł Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Czy jest sens mówić o nowym otwarciu w polskim kinie?

AGNIESZKA HOLLAND: – Tak, ale co to oznacza, dowiemy się, poznawszy skutki tych zmian. Jeśli chodzi o prezesurę Jacka Bromskiego, nie byłoby dobrze, gdybyśmy zapomnieli płynącą z niej lekcję autorytaryzmu. Bromski ma też niezaprzeczalne zasługi, poprawił sytuację bytową wielu ludzi. Niektórzy naprawdę nie mieli za co żyć. Janusz Nasfeter w latach 90. wygrzebywał jedzenie ze śmietników, a dzięki Bromskiemu zyskał godną emeryturę. Za tanie obiady, domy pracy twórczej, zapomogi, darmowe pokazy, a przede wszystkim za powołanie organizacji zarządzania naszymi prawami autorskimi, która skutecznie ściąga tantiemy należne twórcom filmowym, oni – my wszyscy zresztą – byli mu wdzięczni. Nadal są i nie chcą widzieć jego ukrytych ciemnych stron. Więc nie chciałabym wpadać w manichejski ton łatwych, czarno-białych ocen. To zresztą dotyczy również Śmigulskiego. Patrząc na dewastację wielu dziedzin życia kulturalnego czy instytucji kultury, można powiedzieć, że mógł robić gorzej. To znaczy przez prawie 7 lat jego rządów mógł zniszczyć kinematografię kompletnie. Wystarczyło nie wspierać szeregu wartościowych projektów, które z punktu widzenia prawicy wydawały się nie do przyjęcia.