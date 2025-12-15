Danuta Stenka: Miejsce urodzenia dało mi zwykłość, którą pielęgnuję

Miejsce urodzenia dało mi zwykłość, którą pielęgnuję w sobie – mówiła przed laty Danuta Stenka.

ZDZISŁAW PIETRAIK: Zacznę od formułki, którą wymyśliłem, czytając wiele pochwalnych artykułów o pani - otóż Danuta Stenka jest obecnie taką świętą aktorstwa polskiego...

DANUTA STENKA: O, matko! Podobnie żartował ze mnie Andrzej Saramonowicz - Matka Boska Gowidlińska.

Gowidlino to wieś na Kaszubach, w której pani się urodziła. Miejsce urodzenia jest ważne dla pisarza. Dla aktora także?

Miejsce urodzenia jest ważne dla człowieka. To moje miejsce na Kaszubach jest piękne i niezwykłe, ale przecież dla kogoś innego miejscem niezwykłym z krainy dzieciństwa może być podwórko na Pradze.

Co pani wzięła ze swego miejsca?

Zwykłość, którą pielęgnuję w sobie. Jestem zwykłym człowiekiem, dziewczyną z Gowidlina. A że jakoś tam potoczyły się moje losy...?