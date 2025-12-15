Dawid Podsiadło: Teraz się bardziej czuję autorem

BARTEK CHACIŃSKI: – Kiedy rozmawialiśmy po wydaniu twojej pierwszej płyty, powiedziałeś, że kontakt z publicznością masz ułatwiony, bo to „tak, jakbyś nawiązując kontakt z dziewczyną, z góry wiedział, że jest w tobie zakochana”. Czy po sześciu latach dalej tak na to patrzysz?

DAWID PODSIADŁO: – To się przeniosło na cały mój świat, widzę zazwyczaj życzliwy uśmiech zapraszający do interakcji. Wtedy mówiłem to z perspektywy pojedynczych sytuacji, kiedy ktoś mnie rozpoznaje na ulicy, no i z perspektywy sceny. Teraz to zalało prawie całą moją codzienność. Chociaż nie całkiem – ostatnio odwiedziłem znajomego, który mieszka w takim fancy miejscu, gdzie na dole siedzi konsjerż, który poprosił mnie o nazwisko. Podałem swoje, on obadał mnie wzrokiem i mówi: „Ale to pan jest tym sławnym muzykiem? Bo jakoś w telewizji pan inaczej wygląda”. Zwykle jednak czuję łatwiejszy próg wejścia w inne światy, bo na razie się chyba dobrze ludziom kojarzę.