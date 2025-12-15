Wiesław Myśliwski: Często w rzeczach banalnych kryje się otchłań

Justyna Sobolewska: – Udało się panu przepisać notes z telefonami?

Wiesław Myśliwski: – Nie, to okazało się niemożliwe. Podejmowałem kilka prób, w związku z czym mam kilka notesów. I czasem nie wiem, w którym notesie mam szukać jakiegoś nazwiska, adresu, telefonu. Na czym bowiem polega takie przepisanie? Na tym, żeby wyrzucić wszystkie nazwiska, adresy, telefony, które – mówiąc enigmatycznie – „zdezaktualizowały się”, a zostawiać tylko te, które dalej mogą nam służyć. I te przepisać do nowego notesu. No tak, tylko że w ten sposób wkraczamy w wielki obszar naszego życia i co nazwisko, to wątpliwość: zostawić czy wyrzucić. Niektórzy z moich znajomych po przeczytaniu „Ostatniego rozdania” mówili mi, że odnaleźli w swoich zbiorach notesy swoich dziadków. I to były dla nich ciekawe doświadczenia. Taki notes to przecież bagaż czyjegoś życia. Pani ma wszystko w komórce, tak?