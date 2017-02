Jak budować zdrowe relacje w miejscu pracy

Choć w dzisiejszym świecie obserwujemy zjawisko tak zwanego blednięcia stereotypów, to jednak te płciowe wciąż trzymają się mocno. W dziedzinach traktowanych jako domeny mężczyzn – STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): nauce, technologii, inżynierii i matematyce czy w świecie władzy – kobietom trudniej się przebić. Nie wynika to jednak z ich mniejszych uzdolnień. Dużą rolę odgrywają tu przekonania – innych na temat kobiet, a także tych, które mają one same o sobie.

Za kotarą

Aby zmienić dysproporcje wynikające z przyczyn pozamerytorycznych, wprowadzane są rozmaite interwencje na poziomie organizacji lub nawet całych państw. W polityce takim sposobem są kwoty, które budzą kontrowersje nawet u zwolenników równości. Przekonujących danych na temat ich skuteczności dostarczyły opublikowane w „Science” wyniki eksperymentu społecznego przeprowadzonego w Indiach. W 1993 r. wprowadzono tam w losowo wybranych społecznościach wiejskich kwoty w wyborach na pradhana – głowę tamtejszej gminy. Krótkoterminowym efektem była zmiana proporcji – liczba kobiet sprawujących rolę pradhana wzrosła z 5 do 40 proc. Natomiast badania przeprowadzone w latach 2006–07 pokazały, że długoterminowo wprowadzenie kwot wpłynęło na społeczne aspiracje wyrażane względem synów i córek. Tam gdzie od 1998 do 2003 r. kobieta przynajmniej raz (lub maksymalnie dwa razy) pełniła rolę lidera gminnej społeczności, rodzice i sami nastolatkowie wyrażali bardzo podobne oczekiwania wobec przedstawicieli obu płci – np.