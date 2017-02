Minister sprawiedliwości kontra lekarze

Nie doszło do spodziewanego zamknięcia przewodu sądowego i wydania wyroku w procesie czworga krakowskich lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Jerzego Ziobry. Zbigniew Ziobro, jego matka i brat od ponad 10 lat próbują udowodnić winę lekarzy. Krakowski sąd musiał przerwać rozprawę (odbyła się 18–19 stycznia) z powodu złego samopoczucia Krystyny Kornickiej-Ziobro, do której wezwano karetkę. Oskarżyciele posiłkowi, czyli Ziobrowie, i prokurator (oddelegowany z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej), który włączył się do procesu po ich stronie, kilkukrotnie podczas dwudniowej rozprawy próbowali zawiesić ten proces, ale sąd oddalał ich wnioski. Najpierw sędzia Agnieszka Pilarczyk nie zgodziła się na powołanie nowego zespołu zagranicznych biegłych, który miałby wydać opinię w sprawie przebiegu leczenia Jerzego Ziobry, czego domagała się rodzina skarżąca lekarzy. Z opiniami polskich biegłych powołanych w tej sprawie, korzystnymi dla oskarżonych lekarzy, rodzina kategorycznie się nie zgadza.

Biegli nie biegną

Sędzia nie zgodziła się też na dopuszczenie wniosku dowodowego prokuratora o dodatkowe przesłuchanie polskich biegłych, którzy wypowiedzieli się w sprawie, a wobec których prokurator prowadzi śledztwo. W tym na przesłuchanie koordynatora zespołu biegłych Czesława Ch., który usłyszał zarzut zawyżenia kosztów ekspertyzy w tej sprawie. „Prokuratura prowadzi postępowania przeciwko biegłym i składa wniosek o przesłuchanie ich w tym procesie jako świadków.