Sędziowie TK złożyli zdania odrębne. Uznają rozstrzygnięcie za wyrok czy nie?

Od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o zgromadzeniach czworo sędziów TK (Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz) złożyło zdania odrębne. Dotyczyły czterech spraw:

– treści rozstrzygnięcia, czyli tego, że zaskarżone przepisy nie naruszają wolności zgromadzeń

– bezprawności wyłączenia z orzekania trzech „starych” sędziów (Piotra Tulei, Stanisława Rymara i Marka Zubika) na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

– bezprawności uniemożliwienia orzekania sędziemu Stanisławowi Biernatowi (przymusowy urlop)

– statusu rozstrzygnięcia Trybunału w sytuacji, gdy w orzekaniu biorą udział niesędziowie, czyli dublerzy (Mariusz Muszyński, Henryk Cioch i Lech Morawski), wybrani przez PiS za prawomocnie obsadzone już wcześniej miejsca w Trybunale.

Trwa debata prawników, czy wyrok wydany z udziałem niesędziego jest wyrokiem. Bo jeśli nie jest – to sądy mogą nie uznawać tego, co Trybunał orzekł w sprawie ustawy o zgromadzeniach. I co orzeknie np. o ustawie „inwigilacyjnej”, antyterrorystycznej, ustawie o służbie cywilnej, prokuraturze i innych uchwalonych przez PiS i zaskarżonych do Trybunału przez rzecznika praw obywatelskich i opozycję.

Czekano, co w tej sprawie powiedzą sędziowie Trybunału.

Uznają rozstrzygnięcie za wyrok czy nie?

Oto co powiedzieli:

(1) Sędzia Leon Kieres o orzekaniu przez dublerów:

W 2015 r. Sejm RP dokonał wyboru do składu TK trzech sędziów: Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka, których wybór został następnie unieważniony przez Sejm nowej kadencji. Pan prezydent RP nie odebrał ślubowania od wszystkich sędziów wybranych w 2015 r. Do złożenia ślubowania zostali dopuszczeni tylko ci sędziowie, którzy wypełniają obowiązki sędziego TK w składzie tu obecnym. Przez ten wyraz woli pan prezydent uznał zarazem, że unieważnienie przez Sejm RP trzech sędziów i wybór w ich miejsce trzech innych sędziów, którzy następnie złożyli ślubowanie, znajduje umocowanie w obowiązującym stanie prawa RP.