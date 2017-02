Wszystko, co trzeba wiedzieć o maskach antysmogowych. Poradnik w trzech krokach

Problem smogu wraca jak bumerang, nie dając spokoju ani mieszkańcom najbardziej zanieczyszczonych miast, ani osobom odpowiedzialnym za wypracowanie polityki antysmogowej. Jednak wiele wskazuje na to, że z powodu opieszałości tych ostatnich ci pierwsi muszą mierzyć się z problemem sami.

I robią to, między innymi zaopatrując się w maski antysmogowe. Tylko czy zakładanie na twarz urządzenia rodem z filmów science fiction jest już koniecznością, czy tylko objawem paranoi? Czy w Polsce rzeczywiście mamy tak trujące powietrze, że nie powinniśmy nim oddychać bez dodatkowego filtra? A jeżeli tak, to jaką maskę powinniśmy wybrać?

Zadaliśmy te pytania Piotrowi Siergiejowi z Polskiego Alarmu Smogowego, a na bazie odpowiedzi stworzyliśmy krótki poradnik o maskach antysmogowych. Oto on:

Czy maska antysmogowa to konieczność?

Wszystko zależy od tego, komu chcemy kupić maskę i w jakich okolicznościach mamy zamiar jej używać. Piotr Siergiej: – Dla osoby zdrowej noszenie maski nie jest wymogiem bezwzględnym i nie odczujemy natychmiastowego pogorszenia zdrowia jeśli zdarzy nam się pójść na spacer w smogu. Można to porównać do palenia papierosów. Jeżeli raz w życiu wypalimy papierosa, to nie stanie się nam nic złego. Jednak jeżeli przez 20 lat będziemy wypalać kilka papierosów dziennie, to na pewno odbije się to negatywnie na naszym zdrowiu. Im dłuższa ekspozycja na smog tym większa szansa, że zachorujemy, dlatego warto zastanowić się czy noszenie maski nie jest dobrym rozwiązaniem.

Jednak zanim podejmiemy decyzję o zakupie maski, przyjrzyjmy się, jaka jest jakość powietrza w naszym mieście. Dobrym źródłem tej informacji będzie strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Maskę zakładamy jedynie wtedy, kiedy stan powietrza jest zły lub bardzo zły, w innych przypadkach takie działanie nie ma sensu.

Jeśli w naszym mieście parametry powietrza są złe, możemy zastanowić się nad zakupem maski. Pamiętajmy jednak, że istnieją pewne ograniczenia w jej stosowaniu.

Maska antysmogowa – przeciwwskazania

Obecne w smogu substancje szkodzą naszemu układowi oddechowemu. Jednak nie oznacza, to że każdy z nas bezwzględnie powinien zdecydować się na zakup maski. Lekarze zgadzają się, że nawet przy złej jakości powietrza nie powinno zakładać się masek dzieciom poniżej 10. roku życia oraz osobom o słabych mięśniach układu oddechowego (przepona, mięśnie międzyżebrowe).

Mimo że maska filtruje powietrze i zatrzymuje szkodliwe dla nas pyły, to oddychanie w niej jest dość trudne i może wiązać się z dyskomfortem. Dlatego dzieci, których układ oddechowy wciąż się rozwija, nie powinny ich nosić bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Podobny obowiązek dotyczy osób z problemami układu oddechowego. Pamiętajmy też, że używając maski np. podczas uprawiania sportu, powinniśmy uważnie obserwować nasz organizm i w razie jakichkolwiek problemów z oddychaniem lub zawrotami głowy natychmiast ją zdjąć.

Warto zauważyć, że osoby, którym nie zaleca się noszenia maski, są równocześnie tymi najbardziej narażonymi na negatywne skutki działania smogu. Dlatego tym bardziej powinny one monitorować jakość powietrza w miejscu swojego zamieszkania i unikać wychodzenia z domu w dniach, w których stężenie pyłów i benzo(a)piranu jest wysokie.

Jak wybrać maskę antysmogową

Na rynku dostępny jest cały przekrój różnorodnych masek i maseczek, które mają uchronić nas przed smogiem. Ale którą z nich wybrać, żeby rzeczywiście ochronić swoje płuca? Przede wszystkim należy odpuścić sobie maseczki chirurgiczne i maseczki budowlane przeznaczone np. do szlifowania drewna, ponieważ w żaden sposób nie ochronią nas one przed działaniem pyłów P2,5 oraz P10.

Ich cząsteczki są na tyle małe, że z łatwością przenikną przez barierę maski, zaprojektowaną do zupełnie innego celu. Maseczki budowlane mają ochronić płuca przed większymi pyłami, zaś rolą maseczek chirurgicznych jest stanowienie bariery dla przenoszących się drogą kropelkową bakterii i wirusów. W walce ze smogiem się nie sprawdzą.

Żeby maska chroniła powinna mieć filtr: – Polski Alarm Smogowy rekomenduje zakup maski z filtrem o standardzie HEPA (High Efficiency Particulate Absorption). Maski z takim filtrem zapewniają 98 proc. skuteczności wyłapania drobnych pyłów znajdujących się w powietrzu, a jeśli posiadają dodatkowy filtr węglowy, to zabezpieczają również przed tlenkami azotu czy tlenkami siarki – mówi Siergiej.

Decydując się na maskę, trzeba się zastanowić, czy chcemy inwestować w maskę z wymiennym filtrem czy też wystarczy nam ta z filtrem jednokrotnego użytku. Maska w filtrem jednorazowym będzie tańsza, ale będziemy ją musieli wyrzucić po zużyciu się filtra. Maska wielokrotnego użytku posłuży nam na lata, jednak musimy pamiętać o wymianie filtrów.

To, jak szybko będą się one zużywały, zależy w dużej mierze od tego, jakim powietrzem będziemy oddychać. Jednak skąd wiadomo, że przyszedł czas na wymianę filtra? Po raz kolejny najważniejszym sygnałem jest nasz własny komfort. Kiedy zauważymy, że maska przepuszcza mniej powietrza niż na początku, i wywołuje to trudność w oddychaniu, będzie to oznaczało konieczność wymiany filtra.

Wiele wskazuje na to, że coraz więcej osób będzie decydowało się na poruszanie po mieście w maskach. Jak twierdzi Siergiej, lekarze zauważają, że w czasie kiedy w miastach jakość powietrza spada, więcej osób trafia do szpitali, skarżąc się na przypadłości związane z działaniem układu oddechowego.

Czy zakup maski może być remedium na smog? W najlepszym przypadku jest rozwiązaniem połowicznym, ale (niestety) jedynym, do jakiego w tym momencie mamy dostęp.