Trump Tower znowu ma swoje pięć minut. Na złość mieszkańcom i Secret Service

Po tym jak Donald Trump został wybrany na prezydenta, wybudowany przez niego w Nowym Jorku jeszcze w latach 80. wieżowiec Trump Tower ma znowu swoje pięć minut. Luksusowy 202-metrowy apartamentowiec, z charakterystycznymi zygzakowatymi nacięciami i drzewami posadzonymi w dolnej części fasady, mieści się przy słynnej Piątej Alei, w samym sercu Manhattanu.

Donald Trump ma tam nie tylko swój apartament, ale i biuro, z którego wcześniej zawiadywał kampanią wyborczą, a teraz często tam zagląda. W Trump Tower odbył się też wieczór wyborczy, i tam prezydent elekt wygłosił swoje pierwsze przemówienie.

Twierdza prezydenta USA

Dziś apartamentowiec zamienia się jednak w twierdzę, co powoli wszystkim zaczyna przysparzać kłopotów. Fakt, że do budynku ściągają ważni amerykańscy politycy, senatorowie i celebryci, przyciąga również rzesze fotoreporterów, dziennikarzy, turystów, ale i zwykłych gapiów, którzy chcą zobaczyć zarówno sam budynek, jak i kręcące się wokół osobistości.

Żeby więc ochronić prezydenta i jego rodzinę, trzeba było obstawić budynek policją i ochroniarzami. Wokół pojawiły się barykady, bramki oraz saperzy i policjanci z psami. A ludzie, którzy chcą wejść do środka, np. do którejś ze znajdujących się tam restauracji albo do sklepów Tiffany’ego czy Gucciego, muszą zgodzić się na osobiste przeszukanie i zeskanowanie toreb.

Co chwila trzeba zamykać wokół budynku ulice. Policja organizuje objazdy, ale te nagłe zmiany skutecznie odstraszają okolicznych przedsiębiorców. Według prezydent Manhattanu Gale Brewer ponad sto firm znajdujących się pomiędzy Piątą a Szóstą Aleją odczuwa dzisiaj skutki zamykania ruchu dla samochodów i utrudnienia dla pieszych. Tracą umiejscowione w pobliżu Trump Tower puby, restauracje i hotele, ponieważ taksówkarze nie mogą podjechać pod drzwi, a większość podróżnych nie chce dźwigać swoich bagaży, nawet jeśli mieliby z walizkami przejść zaledwie kilkaset metrów. Rodziny z dziećmi też unikają spacerów w pobliżu apartamentowca, ponieważ nikt nie chce przepychać się wąskimi labiryntami ustawionymi z metalowych barierek, oglądać ochrony z bronią na wierzchu czy być obwąchiwanym przez psy.

Trumpowi przyjemniej w jego wieży niż w Białym Domu

Zapewnienie bezpieczeństwa prezydentowi i jego rodzinie oraz niemącenie spokoju mieszkańcom Wielkiego Jabłka na dłuższą metę jest nie do pogodzenia. Ludzie z Secret Service mieli nadzieję, że wraz z wygraną Trumpa skończą się ich kłopoty, ponieważ prezydent wraz z rodziną przeniesie się do Waszyngtonu i wspólnie zamieszkają w Białym Domu, czyli budynku, który funkcjonariuszom jest już znany i łatwiejszy do ochrony. Tymczasem para prezydencka postanowiła, że po zaprzysiężeniu do Waszyngtonu przeprowadzi się sam prezydent, a jego żona Melania wraz z ich dziesięcioletnim synem Barronem do końca roku szkolnego zostaną w Trump Tower.

Prywatna rezydencja Trumpów w Trump Tower zajmuje trzy ostatnie piętra budynku. To luksusowy penthouse o powierzchni niemal 3 tys. metrów kw., z widokiem na Central Park i wieżowce Manhattahu. W środku skąpany w złocie i marmurach, którym wyłożono niemal wszystkie ściany i posadzki. Wszędzie jest też mnóstwo antycznych mebli, rzeźb, waz i innych dzieł sztuki. Do tego dochodzą olbrzymie kryształowe żyrandole, masywne ramy obrazów i złote ciężkie kotary. Łukowate sklepienia i freski przedstawiające sceny z mitologii greckiej. W Nowym Jorku krąży opinia, że wystrój apartamentu Trumpów to skrzyżowanie petersburskiego Pałacu Zimowego z salą kasyna. Co jest prawdopodobne, ponieważ autorem wystroju domowego wnętrza Trumpa jest Henry Conversano, dekorator, który wcześniej pomagał obecnemu prezydentowi urządzać kasyna.