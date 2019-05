Szkoła polskiego plakatu wyborczego

Plakaty sprzed 30 lat miały wyjątkowy sakralny status, niepowtarzalną estetykę i obrosły w mity – mówi Zofia Smełka-Leszczyńska, badaczka plakatów politycznych.

RADOSŁAW KORZYCKI: – Po co partie jeszcze wieszają plakaty? Żyjemy w epoce mediów społecznościowych i memów, ludzie rzadko odwracają wzrok od komórki. Czy plakat w ogóle dociera do wyborcy?

ZOFIA SMEŁKA-LESZCZYŃSKA: – Bardziej niż wyborcom plakat potrzebny jest partiom. Na pewno nigdy nie będzie tak precyzyjnie docierać z przekazem jak memy publikowane na fanpage’ach partii albo te precyzyjnie celowane. Ostatnia kampania Rafała Trzaskowskiego miała przekazy osobno adresowane do każdej dzielnicy Warszawy.