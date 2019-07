Jeśli ktoś zapuka do drzwi domu z tabliczką „sołtys”, niech nie dziwi się, że otworzy je kobieta. W wielu gminach już dobrze ponad połowa sołtysów to sołtyski.

W połowie XX w. na ok. 40 tys. sołtysów kobiet było tylko 317, w 1967 r. – 1099. Ilona Matysiak, socjolożka, autorka pracy badawczej „Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich”, uważa, że przełom nastąpił po 1989 r. Dwadzieścia lat później sołtysami było już ponad 12 tys. pań, a w 2013 r. – 14 tys. Po lutowych wyborach do samorządu wiejskiego w niektórych gminach sołtyski stanowią większość.

Kwestia ewolucji

Jak to się stało, że zmieniały się epoki i ustroje, a ten powstały w średniowieczu urząd – od ponad 300 lat obieralny – trwał?