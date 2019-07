Czego Szwedzi szukają w Polsce, a Polacy w Szwecji

Szwedzi szukają w Polsce wyzwań i adrenaliny – kraj nad Wisłą wydaje im się bowiem wciąż niedokończony. Polacy wyjeżdżają za morze po spokój i ekonomiczną stabilność. Z czasem okazuje się, że w Szwecji spokoju jest za dużo, a polskie wyzwania przybierają nieoczekiwane formy.

Trójka dwudziestokilkuletnich Szwedów z różnych stron kraju: Charlotta Eliasson z Uppsali, Magnus von Horn z Göteborga i Tobias Asplund ze Sztokholmu mniej więcej w tym samym czasie przyjechali do Polski: było to na początku 2000 r. Nie znali się, ale łączyło ich jedno: rogata dusza i chęć ryzyka. Piękna rudowłosa Lotta przyjechała do Warszawy z miłości do Polaka – kolegi ze studiów i trochę w kontrze do rodziców, którzy widzieli jej przyszłość w Paryżu (gdzie po studiach lingwistycznych dosyć długo pracowała).