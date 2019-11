Światowy bunt klasy średniej

Chile, Boliwia, Sudan, Irak, Algieria, Hongkong, Liban, Francja, Wielka Brytania – tak odległe kraje łączą bezprecedensowe w skali i formie protesty społeczne. Nadchodzi światowa rewolucja czy też nie należy szukać związków między tymi zrywami?

Ustępują przywódcy – w Sudanie oddał władzę Omar al-Baszir, w Libanie do dymisji podał się rząd Sada Haririego, w Chile prezydent Sebastián Pińera poświęcił dla odzyskania spokoju rząd, Boliwia pożegnała prezydenta Evo Moralesa. We Francji ruch żółtych kamizelek nie pozbawił władzy Emmanuela Macrona, ale wyraźnie osłabił ambitnego reformatora. Niestety, giną ludzie – liczba ofiar w Iraku przekroczyła 300 osób, pojawiły się pierwsze ofiary w Hongkongu, w Chile liczba zabitych przekroczyła 20 ofiar, tysiące osób odniosło rany, we Francji bilans roku żółtych kamizelek to m.