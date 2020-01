W australijskich pożarach lasów można dostrzec zwiastun nowej gorącej normalności lub początek kroczącej apokalipsy. Albo zachętę do wdrożenia rozumnej polityki, byśmy nie musieli znów zrzucać się na bandaże dla poparzonych koali.

David Lindenmayer, profesor ekologii z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze, czołowy ekspert od wszystkiego, co wiąże się z krajowymi lasami, zapewnia: – Zmienimy się, to nasz 11 września. Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu osób przejętych pożarami lasów i tak bardzo zaniepokojonych ich konsekwencjami. Prof. Lindenmayer ma nadzieję, że jego rodacy trwającą od miesięcy pożogę potraktują jak lekcję i wyciągną z niej polityczne wnioski. Liczy na nową strategię, opartą na naukowych podstawach, co w ostatnich latach, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, zarządzania lasami i innymi zasobami naturalnymi, raczej się tam nie zdarzało.