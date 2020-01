Paszporty rozdane! Kultura jest naszym najważniejszym zasobem

Teodor Klepczyński/Polityka

Joanna Kulig i dziennikarz POLITYKI Janusz Wróblewski wręczają Paszport w kategorii Film. To zawsze okazja, żeby podsumować, co się działo w ubiegłym roku w każdej z dyscyplin. W filmie działo się sporo dobrego. Ostatnie dni przyniosły m.in. nominację do Oscara dla „Bożego Ciała” Jana Komasy (laureata, a jakże, Paszportu POLITYKI w 2015 r.).