Miliony za zera i jedynki. Dlaczego to taka droga sztuka?

Niedawna rekordowa sprzedaż kolażu Beeple’a na aukcji za 70 mln dol. obudziła zainteresowanie sztuką cyfrową. Co to jest i dlaczego jest takie drogie?

Beeple i czas

„Everydays: The First 5000 Days” autorstwa Beeple’a, czyli Mike’a Winkelmanna, amerykańskiego twórcy urodzonego w 1981 r., to pierwszy obiekt sztuki cyfrowej sprzedany przez dom aukcyjny Christie’s za rekordową kwotę 69 346 250 dol. Od 1 maja 2007 r. Mike Winkelmann, skromny grafik z Karoliny Południowej, codziennie tworzył i umieszczał online jeden cyfrowy obraz. 13 i pół roku później, 11 marca 2021 r.