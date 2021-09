Pomnik WTC

Życie nie znosi pustki. Jeszcze nie opadł pył po zawalonych nowojorskich wieżach WTC, a już wybuchła publiczna debata: co dalej? Odbudowywać czy nie? A jeśli tak, to w jakiej formie?

Pierwszym odcinkiem tego rozpisanego na wiele kolejnych lat architektoniczno-urbanistycznego serialu stała się wystawa, jaką zorganizował znany marszand sztuki, ale i architekt Max Protetch. Poprosił on stu najbardziej wpływowych i znanych architektów, artystów i urbanistów, by przedstawili swoje wizje przyszłości miejsca, które na razie pozostawało wielkim, powoli sprzątanym, gruzowiskiem. Projekty przedstawiło ponad 50 zaproszonych i złożyły się one na otwartą w styczniu 2002 r. wystawę „New World Trade Center: Design Proposals”.