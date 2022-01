Jak uratować świat, nie wychodząc z kina

W hollywoodzkich filmach narracja katastroficzna przegrywa ostatnio z apokaliptyczną. Choć są to obrazy fikcyjne, ta zmiana powinna nas bardzo niepokoić.

Dostajesz magiczny bilet do kina. Jak w filmie „Bohater ostatniej akcji”. Przedzierasz go, wchodzisz do ciemnej sali i nagle budzisz się po drugiej stronie ekranu, w samym środku filmowej fabuły. Problem w tym, że nie masz pojęcia, jaki to film.

Dookoła wrzask, chaos i odgłosy paniki. Ludzie biegają, krzyczą, pokazują sobie palcami coś ponad dachami wieżowców. Też spoglądasz w górę. Niebo jest dziwnie krwawe, jaśnieje na nim świetlisty punkt. W stronę Ziemi najwyraźniej zmierza asteroida.