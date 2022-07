Czeski orgazm, polska impotencja

W atomie najbardziej fascynujące jest to, czego nie można zobaczyć. To, czego nie widać, wzbudza też najwięcej lęków.

Jeśli w elektrowni jądrowej grozi ci jakaś śmierć, to chyba z nudów. W ciągu tych kilku godzin, które trzeba tam spędzić, jak bumerang wracają wszystkie nieodrobione prace domowe z fizyki, ziewanie na matmie i miganie się od odpowiedzi na chemii. Jeśli byłeś dobry przynajmniej z wuefu, to masz szczęście, bo taka elektrownia to jednak kawał placu. Budynki trzeba stawiać z odpowiednim dystansem, żeby w razie awarii minimalizować ryzyko. Chociaż stop. W czasie oprowadzania po elektrowni nie usłyszysz słowa awaria.