W głąb siebie. Freediving, czyli nurkowanie na bezdechu

Nurkowanie na bezdechu jest uznawane za sport ekstremalny, tymczasem może to robić każdy, kto lubi wodę, i to bez względu na wiek.

Fascynacja głębinami zaczęła się w latach 80. od filmu „Wielki błękit” Jeana Luca Bessona o dwóch nurkach, Francuzie Jacques’u Mayolu, który jako pierwszy na świecie zszedł bez sprzętu do oddychania na głębokość 100 m, i rywalizującym z nim Sycylijczyku Enzo Maiorce. Wtedy sądzono, że nurkowanie na taką głębokość jest śmiertelnie niebezpieczne, a ci nieliczni, którzy potrafią to zrobić, mają inną anatomię i fizjologię. Kiedy Mayol nurkuje pod lodem podpięty do medycznej aparatury, naukowiec na powierzchni odczytuje parametry: serce zwalnia, krew cofa się do klatki piersiowej i jamy brzusznej, odpływając z kończyn.