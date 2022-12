Kebab z probówki? W Singapurze tak powstaje mięso i mleko

Marta Zaraska

Dziennikarka naukowa publikująca w „Polityce” od 1999 r., a także m.in. w „The Washington Post”, „Scientific American”, BBC, „The Atlantic”. Autorka dwóch książek popularnonaukowych: „Tajemnice Długowieczności: Jak przyjaźń, optymizm i życzliwość pomagają dożyć stu lat” (2022, tytuł oryginału: „Growing Young: How Friendship, Optimism and Kindness Can Help You Live to 100”), która była bestsellerem w Kanadzie i Korei Południowej, oraz „Mięsoholicy: 2,5 miliona lat mięsożerczej obsesji człowieka” (2017, tytuł oryginału: „Meathooked: The History and Science of Our 2.5-Million-Year Obsession With Meat”). Jej książki przetłumaczono na siedem języków.