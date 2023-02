Jaki sens szycia? Mamy w Polsce mistrzów, uczniów brak

Krawiectwo miarowe odradza się powoli, bo i powoli rośnie społeczna chęć podkreślenia ubiorem statusu, aspiracji oraz zwykłej satysfakcji z własnego wyglądu. Coraz mniejsze grono mistrzów ma pełne ręce roboty, a następców nie widać.

Siergiej Tarasenko, krawiecki mistrz szkoły odeskiej, wraz z żoną Natalią prowadzący w Gdyni atelier, przynosi zdjęcia. Na nich niewysoki mężczyzna, na oko pod trzydziestkę, pozuje w trzyczęściowym brązowym garniturze. – O, proszę zobaczyć, to Piotr, nasz nowy klient. Pochodzi z rolniczej rodziny, ciężką pracą doszedł do pozycji wykładowcy akademickiego. Gdy do nas trafił na pierwszą przymiarkę, nie był przekonany. Garnitur kojarzył z napięciem, z wbijaniem człowieka w sztywną formę. Miał obawy, że się z nim nie zżyje, że nawet nie będzie umiał go nosić – opowiada. Natalia Tarasenko: – Ale gdy pierwszy raz poszedł odstrojony na uczelnię, opowiadał, że ludzie z daleka mu się kłaniali. Powiedział nam potem, że odmieniliśmy jego życie. To ogromna satysfakcja: czynić ludzi szczęśliwszymi.

Sebastian Żukowski, właściciel pracowni na warszawskim Muranowie: – Lubię te chwile podczas przymiarek, kiedy klienci patrzą w lustro, przesuwają dłońmi po klapach marynarek, z pewnym zaskoczeniem odkrywają gładkość wełny. Są pod wrażeniem zmiany, jaka zaszła w ich wyglądzie, a mowa ciała zdradza, że sami się sobie podobają.