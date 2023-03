Twarz przybiera dziś zaskakujące formy. W sztuce, w życiu, w sieci

Po ostatniej gali nagród Grammy rozpisywano się o odmienionych operacją plastyczną rysach Madonny. Temat jednak szybko zgasł, bo w dzisiejszych czasach twarz staje się nieistotna. Lub może raczej: istotna inaczej.

Przez stulecia frazeologia obrosła zwrotami każącymi nam wyrabiać sobie opinię o innych na podstawie tego, co dzieje się w obrębie między brodą a czubkiem głowy: śmiejące się oczy, zacięte usta, kręcić nosem, marsowe czoło itd. Wykształciła się nawet profesja fizjonomisty, który w temacie czytania z twarzy podpierał się szczególną wiedzą, doświadczeniem, intuicją. W formie ponurej antropometryczne pomiary twarzy poprowadziły ludzkość w stronę wniosków służących odróżnianiu Aryjczyków od innych narodów. Całe rzesze psychologów, antropologów, ale i filozofów pochylały się nad pytaniem: co możemy wyczytać z twarzy? Uznając ją intuicyjnie za furtkę uchyloną do wszystkiego co w ludzkim życiu ważne: zagadek osobowości, intencji, przeżyć, uczuć, temperamentu, nastrojów, relacji interpersonalnych.