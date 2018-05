Julia Jeschke, Agnieszka Krzemińska Media społecznościowe: kolebka narcyzmu? Drżenie w sieci Jak obsesyjna obecność w internecie może zaburzać osobowość.

Mirosław Gryń/Polityka Dziś publicyści zastanawiają się, czy można mówić o epidemii narcyzmu. 90 proc. polskich nastolatków jest stale online – wynika z ubiegłorocznego raportu „Nastolatki 3.0” Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Internet jest dla nich miejscem nawiązywania kontaktów, autoprezentacji i głównym źródłem informacji. Jednocześnie w grudniu 2017 r. amerykański portal „Psychology Today” doniósł, że znacząco wzrosła liczba wpisywania w wyszukiwarkę Google hasła „narcyzm”. Najwyraźniej poza potrzebą zapytania o nowe diety czy dawkowanie witaminy C podczas epidemii grypy ludzie coraz częściej chcą się czegoś dowiedzieć o własnej tożsamości i strukturze psychicznej.

Pojawiają się więc głosy o „tsunami” narcyzów i osób z zaburzeniami borderline, a w ślad za nimi pomysły na najróżniejsze terapie, które mają tym osobom pomóc. Wiele wskazuje na to, że psychiatrzy i psychoterapeuci powinni w coraz większym stopniu rozpatrywać cierpienia pacjentów przez pryzmat ich życia wirtualnego, które ma coraz większy wpływ na utrwalanie błędnych strategii zachowań, typowych dla osób o zaburzonych osobowościach. Według najnowszych ustaleń o zaburzeniach osobowości powinno się myśleć jak o zaburzeniach rozwojowych. Psychika i charakter człowieka w dzieciństwie i wczesnej młodości dopiero się bowiem kształtują, także w wyniku deficytów emocjonalnych, wynikających głównie z braku bliskości z najbliższym opiekunem. Są różne strategie radzenia sobie z tą pustką – ucieczka, potrzeba wystawiania się na intensywne przeżycia lub „emocjonalne zamrożenie”. O zaburzeniach osobowości mówimy wtedy, gdy te wzorce się utrwalą i zaczną decydować o działaniach, wyrażaniu emocji, radzeniu sobie ze stresem i relacjach z innymi. Według psychologów podstawowe znaczenie ma tu silne ego. Gdy człowiek je ma, to zyskuje poczucie sprawczości, jego ogląd świata jest spójny i jasny, łatwiej wchodzi w różne relacje i role społeczne, a co najważniejsze – potrafi utrzymać stabilność psychiczną niezależnie od doświadczanego dyskomfortu. Ma także zdolność świadomej kontroli potrzeb i działania na zasadzie „empatycznego rezonansu”, urealnienia potrzeb – balansu między tym, czego się chce, a co można w danej chwili dostać. Amerykańska klasyfikacja chorób wyróżnia kilka rodzajów zaburzeń, ale najbardziej popularne to osobowości narcystyczna, typu borderline oraz antyspołeczna, zwana powszechnie psychopatyczną. Ponieważ często trudno daną osobę przyporządkować do jednej kategorii (są to tzw. mieszane zaburzenia osobowości), wielu psychoterapeutów unika jednoznacznych diagnoz. Poza tym zaburzenie osobowości to nie choroba, tylko nieadaptacyjny wzorzec zachowania, styl bycia, który może powodować cierpienie zarówno osoby nią dotkniętej, jak i jej otoczenia. Narcyzm, czyli smutne dziecko we wnętrzu Mitologiczny Narcyz nie był postacią sympatyczną – ten piękny młodzieniec odrzucał wszystkie wzdychające do niego kobiety, zakochał się dopiero w sobie, gdy ujrzał odbicie swej twarzy w strumieniu i umarł z tęsknoty, nie mogąc jej dotknąć. Słowu narcyz przypisane są tak jednoznacznie pejoratywne synonimy jak – chwalipięta, egocentryk, pozer, megaloman, pyszałek, zarozumialec, buc, bufon, samolub. W dobie sieciowych obsesji (komentowania, lajkowania itd.) człowiek boi się podejrzenia o pychę czy pozerstwo obliczone na osiągnięcie uznania. Największy lęk dotyczy bowiem ewentualnego odrzucenia przez followersów, czyli grupę osób, które czynnie obserwują czyjś profil w mediach społecznościowych. Skoro narcyz jawi się jako potwór, nie dziwi, że wiele nagłówków popularnych serwisów psychologicznych publikuje artykuły o znamiennych tytułach – „10 porad na wytrzymanie w związku z narcyzem”, „6 rad jak uchronić się przed narcyzem”. Narcyzm od lat fascynuje badaczy. Pierwszymi, którzy zwrócili na niego uwagę, byli psychoanalitycy, na czele z twórcą nurtu psychologii self Heinzem Kohutem, który wprowadził to pojęcie do praktyki klinicznej. Obawa o bycie zakochanym w sobie wypłynęła jednak szeroko poza gabinety psychoterapeutyczne i zainteresowała opinię publiczną. Już w 1907 r. gazeta z Atlanty grzmiała „przeciwko czczeniu bezwstydnego cielca własnego ja”. W 1976 r. amerykański publicysta Tom Wolfe w eseju na łamach „New York Magazine” dokonał analizy amerykańskiego społeczeństwa, w którym odwołał się do „atomicznego indywidualizmu” jako nadrzędnej wartości ludzi dążących do samorozwoju i osiągnięcia nieznanego dotychczas szczęścia, wynikającego z samorealizacji. W ten sposób narodziła się nazwa pokolenia Amerykanów dorastających w latach 70. – The Me Decade – Dekada Ja. Socjologiczno-psychologicznym podsumowaniem patologicznego narcyzmu jest książka Christophera Lasha „Kultura narcyzmu” z 1979 r., w której autor łączy to zaburzenie osobowości z doświadczeniami II wojny światowej, a w konsekwencji z powstaniem radykalnych ruchów politycznych lat 60., jak Weather Underground, czy duchowych, podkreślających kult jednostki. Dziś publicyści zastanawiają się, czy można mówić o epidemii narcyzmu. W 2013 r. publicysta Joe Stein sparafrazował Wolfe’a i nazwał pokolenie milenialsów – The Me Me Me Generation (Pokoleniem Ja ja ja). Pisze on, że według danych Narodowego Instytutu Zdrowia z 2009 r. 58 proc. uczniów college’ów miało znacząco wyższe wyniki w skalach badających poziom narcyzmu w porównaniu do wyników uczniów z 1982 r. Milenialsi wzrastali w kulcie osiągnięć i wyników, są więc roszczeniowi i niemal obsesyjnie skoncentrowani na karierze. Większość jest przekonana, że należy się im pozycja prezesów międzynarodowych korporacji, gwiazd filmu i telewizji lub po prostu ludzi, którym wszystko się należy. Metaanaliza psychologów Timo Gnambsa z Universität Bamberg i Markusa Appela z Universität Würzburg z 2017 r. zebrała wyniki z badań, którym poddano w sumie 25 tys. osób z 16 krajów i wykazała istotną korelację między narcyzmem a liczbą znajomych na Facebooku, intensywnością użytkowania konta i udostępniania swoich zdjęć. W zachodnich kulturach indywidualistycznych wyżej ceni się tożsamość jednostki niż grupową, dlatego „kliniczny narcyzm” idealnie pasuje do tej części świata i kultury social mediów. Zakładanie i dbanie o profil na Facebooku zdaje się spełnieniem narcystycznej fantazji o budowaniu nierealistycznego, wymarzonego obrazu siebie – osoby wiecznie uśmiechniętej i zadowolonej, która w modnych knajpach z drogo ubranymi znajomymi wznosi toasty zmrożonym prosecco. Słowem: lepszej, sprawniejszej, zabawniejszej od innych – a wartości te mierzone są liczbą komentarzy, udostępnień, lajków. Tymczasem w wypadku narcystycznej organizacji osobowości – a więc i w życiu milenialsów – poza fasadą kryją się zagubione dzieci. Trafiają do terapeutów w momencie, kiedy świat, który ich otacza, weryfikuje sen o potędze. Bo perfekcyjnie wykreowane konto na Facebooku wzmacnia ich narcystyczne obrony przed zranieniem wewnętrznego „smutnego dziecka”. Psychoterapia w tym wypadku koncentruje się wokół urealnienia obrazu siebie, dania sobie przyzwolenia na bycie nieidealnym – czasem słabym, czasem marudnym, wyzwolonym z wiecznego wiru spełniania czyichś oczekiwań. Osobowość z pogranicza, czyli czerń lub biel Kultura i rodzaj społecznych gratyfikacji ukształtowane na bazie social mediów, programów telewizyjnych i nowej kultury pracy opartej na deadline’ach i mailach od szefa o trzeciej nad ranem, mogą wpływać na samopoczucie człowieka i kształtowanie przez niego obrazu siebie. Osobowość z pogranicza charakteryzuje się chwiejnością nastrojów, zalewaniem silnym gniewem, a także obrazem siebie, który potrafi się zmieniać z prędkością światła. Przyczyny powstawania tego typu zaburzenia są dość złożone. Jedni uważają, że cierpiące na nie osoby doświadczają szeregu nieuświadomionych konfliktów, inni kierują się w stronę niezaspokojonych potrzeb wczesnodziecięcych. Niezależnie od podłoża wspólnym mianownikiem są tu dojmujący lęk przed odrzuceniem i rozszczepienie – realizujące się w czarno-białym obrazie świata, który dzieli się na obiekty dobre, które kochają, i złe, które ranią lub odrzucają. Osoba z rysem osobowości borderline balansuje na krawędzi skrajnych emocji, cały czas odnosząc je do oceny ze strony innych. Brakuje jej stabilnych podstaw dających poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. W zamian za to dostaje karuzelę obaw, namiętności i złości – w zależności od tego, czy jest blisko czy daleko obiektu zaspokajającego jej potrzeby. Tego typu osobowość nazwę zawdzięcza psychoanalizie. Na początku XX w. wśród psychiatrów funkcjonowało pojęcie „borderland” (pogranicze), używane w kontekście pacjentów z objawami schizofrenii. Zauważono jednak, że pacjenci poddawani analizie nie stanowią homogenicznej objawowo grupy – spośród nich wyodrębnić można tych, którzy niejako balansują na granicy nerwicy i psychozy. Te targane sprzecznymi emocjami osoby były dużo bardziej oporne na oddziaływania terapeutyczne, którym z łatwością poddawały się osoby z nerwicą. Paul Bleuler, szwajcarski lekarz, określał tych pacjentów jako cierpiących z powodu „borderline insanity” – szaleństwa z pogranicza. Jak to wygląda w dobie wszechobecnej sieci? W ciągu godziny na Facebooku można być „w związku”, przejść do fazy „to skomplikowane”, by w końcu dać adnotację o rozstaniu. Social media mogą być jednocześnie wirtualną przestrzenią, w której dokonuje się fantazja o obiektach, które kochają i lajkują, oraz tyc

