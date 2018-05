Aleksandra Żelazińska Jak tworzymy swoje wirtualne ego Ja i selfie Kim jest człowiek w internecie – sobą, namiastką siebie czy kimś zupełnie do siebie niepodobnym.

Getty Images Świat toczy dziwna choroba – obsesja na punkcie własnego ego. „Mam coraz lepszy kontakt ze sobą” – głosi podpis na rysunku polskiej ilustratorki Edyty Draus. Pod spodem portret własny: ona i smartfon. To subtelna satyra na współczesność i jej rekwizyty, czyli powszechne i liczne urządzenia elektroniczne. Ale i gra skojarzeń, bo kontakt to z jednej strony umiejętność wglądu, czytania i rozumienia samego siebie, a z drugiej – zwykły przedmiot, gniazdko. Dziś, obok przenośnych, coraz bardziej wyrafinowanych ładowarek i powerbanków, rzecz absolutnie niezbędna.

Badacze sieci konstatują nie bez powodu, że w mediach społecznościowych ludzie przeważnie odgrywają role i tworzą własne biografie. Zupełnie jak w świecie niewirtualnym, choć z tą różnicą, że z pomocą klawiatury (albo, częściej, ekranu dotykowego) łatwiej coś ubarwić, przeinaczyć i nagiąć. Łatwiej też stworzyć najlepszą – we własnym mniemaniu – wersję siebie. Czyli właściwie kogo? Wirtualne linie papilarne Pisarz i fotograf Will Storr w książce „Selfie” (w Polsce jeszcze niewydanej) stwierdza, że świat toczy dziwna choroba – obsesja na punkcie własnego ego, silny narcyzm. W sieci widać zaś wyraźnie ich symptomy: człowiek snuje tu opowieści na swój temat, dzieli się zdjęciami, przemyśleniami, zdradza przekonania, mówi, co lubi, co go mierzi, bawi i wzrusza, wdaje się w dyskusje, zapowiada, gdzie będzie można go spotkać, szuka pracy, kontaktów, mieszkania, miłości itd. Nie wiadomo, co nadeszło najpierw – era ego czy era nowych technologii, która tę obsesję karmi i podsyca. Ale jeśli internet miał służyć ekspresji osobowości, to wypromował ich sporo i okazał się idealną platformą do autoprezentacji w tej samej mierze co autokreacji. Storr przywołuje przykłady aktywnych wirtualnie celebrytów, ale i polityków, dziś – zdaje się – wylewniejszych niż ich poprzednicy z ubiegłych stuleci. Prezydent USA Donald Trump na łatkę egocentryka, nieprzewidywalnego lidera największego mocarstwa na świecie, pracuje m.in. na Twitterze. Tam nie bawi się w dyplomatę i niespecjalnie się powściąga. Przechwala się, że ma w zasięgu guzik atomowy, pokpiwa z mediów, stawiając się w roli dysponenta prawdy. To tam stwierdził też bezceremonialnie, że tegoroczne Oscary były nudne. Wiele z tych przemyśleń pozostałoby pewnie tajemnicą zarezerwowaną dla najbliższych, gdyby nie Twitter, tak prosty w użyciu, skracający dystans do świata i łatwo dostępny. To dlatego badacze nowych mediów dochodzą do wniosku, że przetrwają po dzisiejszych ludziach nie osiągnięcia czy indywidualne dorobki, ale „wirtualne linie papilarne”, zapisane w internecie ślady ich działalności, komentarze i wpadki. Jak zapamiętał i postrzega ich ten cyfrowy świat, łatwo sprawdzić już teraz, wpisując do przeglądarki swoje imię i nazwisko. Wyniki zaskoczą niezależnie od tego, w jak bardzo staranny i kontrolowany sposób buduje się swój wizerunek w sieci. Już w 2013 r. naukowcy z uniwersytetów Stanforda i Cambridge dowiedli, że media społecznościowe potrafią bezbłędnie odgadnąć, jaki jest stan cywilny człowieka (65 proc. trafień), jakiego jest wyznania (aż 82 proc.), jaka jest jego orientacja seksualna (88 proc.) i czy ma skłonności do wpadania w nałogi (73 proc.). Po niedawnej aferze Cambridge Analytica, gdy wyszło na jaw, że firma pozyskała dane 50 mln Amerykanów zalogowanych na Facebooku, różni eksperci zaczęli sprawdzać, co właściwie internet wie o swoich użytkownikach. Sam serwis Marka Zuckerberga ma tych wrażliwych danych zatrważająco dużo: rozpoznaje twarze, wie, kiedy i z kim ktoś nawiązał relację na portalu, ma dostęp do listy jego kontaktów, wie, w co kto klika i do których wydarzeń dołączył, gdzie był, zna numer telefonu, upodobania. I przechowuje archiwalne wiadomości, nawet jeśli użytkownik dawno temu je skasował. Algorytm najwyraźniej zna internautów lepiej, niżby chcieli – a czasem lepiej niż przyjaciele i członkowie rodziny. A może nawet lepiej niż oni sami? Wszak internet, ze swoją komputerową, niezawodną pamięcią, staranniej za nich odtworzy, czym żyli pięć lat czy dekadę wcześniej, jak wyglądali, z kim się przyjaźnili, w jakie się wdali spory i z kim już nie utrzymują kontaktu. Zapamięta, co ich dawniej frapowało czy złościło. A wreszcie – pośrednio – jacy byli. Tak jak osobowość człowieka tworzy jego prywatna historia, tak też w jakiejś mierze tworzy ją dziś historia jego przeglądarki. Internet, (współ)twórca człowieka Sieć jest więc cyfrowym zapisem – dokładnym jak nic w przeszłości, choć siłą rzeczy fragmentarycznym – poczynań człowieka i zmian, także charakteru. Ale jak twierdzą naukowcy, to też względnie nowy czynnik oddziałujący na pojęcie „osobowości”, „tożsamości”, rozwoju i kryzysu ego. Jeszcze jeden bodziec, który każe postawić słynne filozoficzne pytanie: kim jestem? Prof. Ulrike Schultze z Southern Methodist University w Teksasie od lat bada związki tych dwu konstruktów: osobowości człowieka i nowych technologii, zastanawiając się, czy i w jaki sposób internet kształtuje ludzką tożsamość, jak wpływa na cechy, czy rozwija ego i jakoś je hartuje, czy wprost przeciwnie. Z historycznego punktu widzenia – tłumaczy badaczka – mając do dyspozycji różne narzędzia, z początku bardzo prymitywne, człowiek uczył się ich i konstruował nowe. To niekończący się proces wzajemnych oddziaływań. „Zwykliśmy sądzić, że to my jesteśmy twórcami technologii – wyjaśnia Schultze. – Ale technologie tworzą także nas”. I dodaje: „Stajemy się takimi, jakimi technologie pozwalają nam być”. Dowód pierwszy z brzegu: gdyby wielkie koncerny, jak Apple, nie uzupełniły repertuaru emoji, czyli wirtualnych ikon, o takie, które mają różny odcień skóry, spora część użytkowników sieci nie miałaby w niej swojej reprezentacji. Już ma i może wybierać z całej palety, od barwy bladej po bardzo ciemną. Co tylko świadczy o dużej potrzebie, by świat wirtualny był lepszym odwzorowaniem niewirtualnego i by obydwa lepiej się wzajemnie przenikały. Schultze posługuje się – sama przyznaje, że przestarzałym – pojęciem „drugiego życia”, które człowiek konstruuje sobie w internecie, decydując się na awatar (to, jak wygląda, jak prezentuje się światu, jest najbardziej podstawową formą ekspresji osobowości), publikując zdjęcia (znowu: otoczenie o nas zaświadcza) czy komentując cudze wpisy. Badaczka konkluduje, że użytkownik sieci ma wiele tożsamości jednocześnie. W każdej chwili może je modyfikować i wymieniać: być konsumentem albo sprzedawcą, matką albo projektantką odzieży, wyrazicielem własnych przekonań (religijnych, politycznych) albo kimś zupełnie do siebie niepodobnym, testującym, jak by wyglądało jego życie, gdyby był mniej tchórzliwy, bardziej ryzykancki, odważniejszy w słowach i działaniach. Jednego dnia można wdać się w sieci w zajmującą dyskusję z ledwie poznanym człowiekiem, drugiego ostentacyjnie go ignorować. Niezobowiązująco flirtować, a potem być przykładnym mężem, publikującym porady wychowawcze. Wypowiadać się we własnym imieniu albo prowadzić blog w trzeciej osobie, przywdziewając szaty eksperta w konkretnej dziedzinie. Ten ostatni przypadek wiąże się z narodzinami całkiem nowego konstruktu XXI w. – „digital identity”, cyfrowej tożsamości (Gill, Zampini, Mehta, 2015), definiowanej jako ogół działań w sieci, które w pierwszej kolejności świadczą o nas jako o profesjonalistach w jakiejś dyscyplinie. To rodzaj wirtualnego CV dla instytucji, marek i pojedynczych użytkowników. Dochodzą do tego „osobowości internetowe”, role, które się wybiera: dyskutantów, hejterów, entuzjastów memów, żartownisiów albo cichych obserwatorów. To strategie, które trudno obrać w codziennym życiu, bo ma ono zupełnie inną dynamikę. Nigdzie poza siecią – stwierdza Ulrike Schultze – człowiek nie jest tak elastyczny. W związku z siecią Ani tak bardzo skołowany, bo nadmiar przysposabianych ról, a czasem i rozdźwięk między tym, kim się jest w sieci i poza nią, bywa źródłem wątpliwości i rozmaitych dysonansów poznawczych. Dr Jill Walsh z Boston University, badająca zachowania młodych ludzi w mediach społecznościowych, uważa, że internet „diametralnie zmienił sposób, w jaki dorastamy i ustalamy, kim jesteśmy”. Pokoleń urodzonych pośród smartfonów i tabletów dotyczy to w szczególności, bo ich przedstawiciele – dzisiejsze kilku- i nastolatki – od początku „zarządzają różnymi aspektami swojego życia, zawsze starając się myśleć o publiczności, której nawet nie znają”. Ta publiczność to znajomi z internetu, obserwatorzy, ludzie, którzy śledzą czyjeś poczynania i na nie reagują – chociażby lajkami. Młodzi czują presję, by się wykazywać, dodać kolorytu nie zawsze ekscytującej historii, poprawić te cechy swojego wyglądu, których nie akceptują itd. Instagram, pozostający jedną z najpopularniejszych aplikacji na świecie, to darmowe narzędzie do liftingu. Ale doczekał się konkurencji. Aplikacja FaceTune, numer jeden w sklepie Apple w 2017 r., to podręczny program do retuszowania zdjęć. Pobrana przeszło 20 mln razy, ma pół miliona subskrybentów płacących 40 dol. (ok. 140 zł) rocznie za jej użytkowanie. FaceTune wymaże niedoskonałości twarzy, wybieli zęby i usunie pierwsze zmarszczki, i to zanim wykona się zdjęcie. Poprawia urodę na żywo w sposób – jak to zgrabnie ujął „Guardian” – „bardziej precyzyjny niż Snapchat i mniej skomplikowany niż Photoshop”. Twórcy aplikacji nie przewidzieli, że poza prostym retuszem jej użytkownicy będą zniekształcać swoje twarze tak, by były nie do poznania. Stąd zasadne wątpliwości psychologów i badaczy sieci, czy to nie kolejne wirtualne narzędzie, które buduje nierealistyczny obraz ciała. Zeev Farbman, prezes firmy Lightricks, która wypuściła apkę w świat, tłumaczył: „Nie stworzyliśmy jej po to, by manipulowano własnym ciałem, ale też nie będziemy dyktować użytkownikom, jak mają jej używać. Media społecznościowe to nie reality show. To jak reżyserskie cięcie. Jedni są w tym po prostu lepsi od innych”. Ostatnie zdanie trafnie oddaje istotę rzeczy – to właśnie odczuwany przymus porównywania się z innymi i rywalizacji rodzi presję, by przedstawiać się w sieci w lepszym świetle. Do dobrze opisanych – także na łamach poradnika „Ja My Oni” – problemów, do których przyczyniają się media społecznościowe, takich jak zmiany behawioralne (sięganie do telefonu w sytuacjach towarzyskich, nieprawidłowa postawa ciała, pochylona sylwetka, niedobór snu), obniżone poczucie własnej wartości, lęk przed oceną czy skłonność do depresji, należałoby więc dołożyć jeszcze kryzys tożsamości. Psychoterapeutka Lisa Damour spuentowała w jednym z wywiadów, że to jak dorastanie na sterydach, w przyspieszonym tempie. W dodatku bagaż porzucony w sieci zostaje na zawsze. „Przed erą social mediów człowiek wybierał się na studia i zaczynał od zera. Teraz przeszłość podąża za nim nieustannie” – wyjaśnia Damour. Zanim się zacznie nową szkołę, pracę albo wejdzie w dowolne inne środo

